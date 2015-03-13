调查：美联储仍料将在6月升息 但预期稍晚升息的人数不相上下

分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
路透华盛顿3月12日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍可能会在6月上调利率，因为就业市场迅速增强及其对薪资最终造成上行压力，抵消对低通胀的担忧。
但和过去九个月的路透调查一样，预期6月升息和稍晚升息的人数非常接近。大约70位受访分析师中，预计6月升息与今年晚些时候首次升息的人数基本相当，还有两人称到明年才会升息。
过去几个月雇聘活动强劲，许多人现在认为，就业市场紧俏推升通胀并迫使美联储行动只是时间早晚问题。尽管如此，分析师的观点仍存在分歧。
多数分析师预计美联储下周政策会议将取消前瞻性指引中“耐心”的承诺，暗示很快加息的意向。
“美联储将在6月开始让其政策立场正常化。现在看来，3月政策声明弃用‘耐心’似乎毫无悬念，”UniCredit Research首席经济分析师Harm Bandholz称。
同时，大部分数据特别是就业市场数据一直正面。
美国2月非农就业岗位增加29.5万个，连续第12个月增幅超过20万个，为1994年来连续保持这种趋势的最长时期。
失业率降至逾六年半低点5.5%，来到部分美联储官员认为与充分就业相当的区域。
但有分析师表示，薪资增长乏力，且通胀环境温和，将使美联储等到9月甚至更晚才会升息。薪资较上年同期增幅一直徘徊在2%左右。
同时，通胀率远低于美联储2%的目标。
独立经济分析师Hugh Johnson称，“由于就业数据比预期强劲，越来越多的人认为，将会在6月升息。”
“通胀数据和预期仍然非常低迷，预示美联储最早要到9月升息。”
美联储主席叶伦上个月曾表示，在开始加息前，联邦公开市场委员会“需有理由相信，通胀率中期内会升向2%的目标”。
道明证券分析师Millan Mulraine称，“这种情况首先必须要等到通胀底部开始上移...我认为美联储9月前不会看到这种情况。”
路透调查显示，美国今年消费者物价指数平均升幅料为0.3%，2月时的预估为上升0.4%。第二季通胀升幅预计为零，而外界预计美联储将在第二季升息。
2016年通胀率预计将加速上升至2.2%，与2月的调查持平。美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数目前远低于其目标水平。
虽然认为6月升息和不升息的人数差不多，但分析师预计今年升息的机率在90%。(完)
(翻译 王兴亚/张荻； 审校 张涛/于春红)
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