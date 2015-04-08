综述：美联储官员称6月仍有可能加息 取决于未来两月数据表现

路透纽约4月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。

近期美国就业增长、制造业活动和零售销售均令人失望，促使市场预期美联储会在今年晚些时候加息。较长一段时间以来，外界都预期美联储最早可能在6月收紧政策，结束逾六年之久的近零利率。

但纽约联储总裁杜德利和美联储理事鲍威尔周三提出一种可能的情境，即美联储开始加息时间早于目前许多人的预期，然后缓慢且循序渐进地进一步加息。

“我可以想象仍可能在6月行动的情况，”杜德利在纽约参加Reuters Newsmaker活动时表示。杜德利在美联储政策委员会拥有永久投票权，是美联储主席叶伦的紧密盟友。

“若经济表现强劲、失业率下滑、薪资上升且前景看好，那么就可能走到那一步，”他说，并称鉴于近期的数据表现，“(升息)门槛很可能要略微高一些”。

周三发布的美联储3月17-18日政策会议记录还显示，联储官员期盼着启动升息进程，可一旦开始升息，可能会行动缓慢。

根据会议记录，几名与会者表示，他们几乎肯定6月是实施2006年以来首次升息的合适时机。

虽然“几名”与会者认为明年升息才恰当，但其他官员都将留意低油价和强势美元带来的冲击是否有消退的迹象，以及美国经济继续创造就业机会的证据出现。

因此，即将出炉的就业、经济增长、物价、工业活动以及其他指标的重要性将更高。

会议记录公布后，美国股市转跌，美国政府公债价格下滑，美元指数则上扬。

**加息的技巧**

鲍威尔在纽约表示，希望即便在当前的低通胀水平下也要开始收紧政策，但称美联储之后应循序渐进，确保经济继续从2007-2009的衰退和金融危机中复苏。

“不能等到接近球门时才开始行动，因为货币政策有滞后效应，”鲍威尔对外交关系委员会并称，若未来两个月经济数据显示复苏持续，美联储可能在6月升息。

“到6月会议时，我们将看到方方面面的更多经济数据。6月和现在不同。我认为我们不要匆忙行事”，但“必须在准确达成目标前就开始行动”。

即便美国小幅加息，也会对金融市场产生影响。

美联储在上月的政策会议上还完善了首次升息实施计划，有必要做出这样的规划，来因应可能引起的市场波动。

期货市场显示，期货交易员周二还预计可能在12月开始收紧政策，但周三他们改为预期或在10月行动。华尔街分析师基本预计美联储在9月行动。

“仍将取决于数据表现，”Wells Fargo Investment Institute全球宏观策略主管Gary Thayer称。“如果看一下他们侧重的因素：就业市场改善、能源价格企稳以及美元企趋向稳定，这些因素将暗示我们仍有可能在夏季看到升息。”

虽然升息将突破危机后的一个心理障碍，但决策者已一再表示，利率仍将保持在历史低位附近，而且可能持续数年。

杜德利称，现在美联储仍有充分理由宁可让升息有些过晚，以确保让尽可能多的人就业。杜德利是美联储中立场最为温和的决策者之一。鲍威尔还称，美联储应“等待比往常更多的证据来证明”就业市场趋于紧俏。(完)

(编译/审校 李爽/王兴亚/张荻/王丽鑫/许娜)

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