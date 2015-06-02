焦点：全球经济问题或使美联储推迟升息--理事布雷纳德

路透华盛顿6月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示，在全球其它地区经济改善之前，联储也许不可能升息。这是迄今最直截了当的表态，承认全球市场疲弱将会如何束缚美联储的手脚。

布雷纳德以前曾担任美国财政部国际事务主管，因此她高度关注全球化的影响。她描绘了这样一幅全球经济景象：美元升值，海外需求疲弱，甚至中国薪资水平都在阻妨碍美国经济复苏，并有可能拖慢联储货币政策正常化的进度。

布雷纳德表示，尽管其他方面缺乏令人信服的证据，但第一季美国国内生产总值(GDP)数据糟糕，或许暗示经济放缓更为持久，联储在调升利率前需要进入一个“等待观望的”阶段。她的言论让本来已经十分渺茫的6月升息变得更无可能，也许标志原本看似肯定会在今秋做出的升息决定更加遥遥无期。

“事实证明，经济复苏的基本动能相对易受一系列不利因素的影响，”布雷纳德表示。她认为希腊违约、中国经济放缓以及欧洲的问题“可能会持续一段时间”，“等待观望一下，掌握更多数据帮助厘清经济成长的基本动能情况，这样做是有价值的。”

布雷纳德就任理事已有一年的时间，公开场合相对低调。但她周二透过在战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的演说，对政策发表了上任至今最广泛的看法，根据自己最熟悉的议题，流露出偏于悲观的态度。

布雷纳德指出，鉴于强势美元、低油价对美国能源业投资的冲击，以及其他因素，升息的时机可能还很远。

“我们确实经历了来自海外的逆流，这些也的确影响我们的复苏，同时影响了政策响应，”布雷纳德表示，“净出口一直是一大拖累。这意味着制造业弱于应有水平，连带影响就业市场。”

她的评论与其他几位美联储官员相左，这些官员认为国际因素对美国的影响将是“暂时的”，尤其是低油价将鼓励消费支出。油价低迷已有数月之久，但那样的情况并未出现。

布雷纳德并未明确排除今年升息的可能性，与美联储现有政策立场一致--亦即从6月会议开始将“根据数据情况”、逐次会议讨论是否到了升息的时机。

但她也提出颇具说服力的理由，认为第一季美国经济黯淡可能不只是一时失常，而且在全球经济不佳的情况下，美联储自行开始升息的难度将大于预期。

情况已经演变为令人失望的循环。国内糟糕数据推迟升息时机。但由于全球经济如此不振，亮丽的美国数据则吸引外资流入并推升美元，令复苏承压，从而令美联储更难升息。

根据上周公布经修正的数据，第一季美国经济萎缩0.7%；根据亚特兰大联储一项颇具影响力的调查，第二季预计也仅为成长0.8%。

“手头上与第二季相关的有限数据，并未显示总体支出明显回升，”布雷纳德表示，“很难排除经济受到更严重拖累的可能性。”

美联储的政策制定委员会将于6月开会，将自金融危机以来首度敞开升息大门。不过美联储官员已暗示不太可能于6月升息，投资者也预期12月才是可能的升息时间点。

由于海外经济面临困难，加上国内兼职者失业率水平仍高，以及劳工就业参与率偏低，布雷纳德表示，美国就业市场欲从2007-2009年金融危机与衰退中彻底康复，“仍有一段路要走”。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 张涛)

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