调查：美联储升息之时 新兴市场货币料将进一步走贬

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透约翰内斯堡/巴西利亚6月3日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开近10年来的首次升息时，新兴市场货币汇率将进一步走软，尽管目前投资者对这一前景似乎还比较淡定。
虽然美国经济今年开局不利，使美联储首次升息时间的预期从当前时段延后到今年稍晚，但新兴市场货币仍面临冲击的威胁。目前预计美联储也许会在9月升息。
“要做好准备，美联储升息时可能会有相当大的冲击，”以Gabriel Gerzstein为首的法国巴黎银行拉美汇率分析师在研究报告中写道。
Gerzstein指出，虽然外汇交易员已在很大程度上消化了美国最终升息的影响，但全球某些流动性较差的市场可能会迫使投资者大举平仓。
最新的例子是德国公债收益率大幅攀升。同样，2013年美联储首次暗示将缩减刺激规模时，市场做出的反应就是出脱新兴市场高风险资产。
对巴西雷亚尔、南非兰特和土耳其里拉的预测显示，从现在开始的六个月里，美元随时都有可能再次发起攻击，只是规模也许会小一些。
“随着美联储升息日益迫近，再次袭来的美元牛市料将持续下去；尽管这一影响很大程度上已被消化，但随着市场参与者调整头寸，新兴市场货币仍有下跌空间，”Informa Global Markets分析师Christopher Shiells表示。
新兴市场经济体也免不了内部问题的困扰。
南非被长期电力短缺问题困扰，使投资者信心受损；巴西似乎将陷入25年来最严重衰退，该国央行正在不断升息以遏制通胀。
Shiells认为，南非经济滞涨应会导致兰特进一步走贬。路透调查预估中值显示，兰特兑美元将12个月后将跌至12.35，当前水平为12.26。
有关巴西的调查显示，尽管指标利率上调至13%以上，提升了当地资产在利差交易中的吸引力，但分析师预期，雷亚尔兑美元12个月后的汇率水平在3.27，当前为3.14。
Shiells表示，由于今年巴西经济大幅萎缩，加上经常帐和预算双赤字，升息也无法庇护雷亚尔。
土耳其里拉前景不明，该国将于6月7日举行大选。土耳其总理正在推动修宪以扩大行政权力，但可能无法获得足够的多数选票。
“大选之前我们仍看空里拉，选举结果有很大不确定性，”苏格兰皇家银行新兴市场分析师Gabor Ambrus表示。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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