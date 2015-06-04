焦点：美联储温和派阵营可能壮大 也许把升息时间推后到2016年

路透旧金山6月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦两周前还在坚称，美国经济发展趋势将允许美联储在2015年升息。这将是九年来首次升息。

但如今她的一些同僚暗示，等到今年末甚至2016年再行动也许更好。他们提到国际经济前景令人担忧，而且美国消费者的支出意愿不强。

美国非农就业报告将于周五出炉，届时这些担忧将再度成为焦点。预计5月非农就业岗位增加22.5万个，大致符合最近的平均水平。如果实际数据令人失望，可能增强美联储中的温和派阵营。

今年拥有货币政策投票权的美联储理事布雷纳德本周暗示，推迟升息可能是较为审慎的做法。随后另一名理事塔鲁洛周四表示，迄今的经济数据未能显示出美国经济从第一季的疲弱表现中反弹。塔鲁洛也拥有投票权。

“我们明天将看到又一份就业报告，但我认为，总的来看，与2014年的这个时候相比，2015年此时存在更多疑问，”塔鲁洛表示。

长期属于温和派的芝加哥联储总裁埃文斯暗示，他可能会推迟他偏好的首次加息时间，由原先预期的明年年初推后到2016年下半年，这与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔的看法相一致。

虽美联储理事布雷纳德并未排除今年升息的可能性，但她警告指出，出口趋疲和制造业低迷将对美国经济构成更明显的拖累。布雷纳德就任理事已有一年的时间。

今年3月时，布雷纳德曾预期2015年会加息，同其他14位美联储官员看法一致。根据显示美联储官员预测的图表，当时17位美联储决策者中有14位预期今年至少会升息两次。

今年升息两次的可能性目前看来越发渺茫，6月加息变得更无可能。

波士顿联储总裁罗森格伦本周稍早的言论亦非常温和，他警告道在就业层面和实现美联储2%的通胀目标上并没有明显进展。罗森格伦此前曾预期今年内至少会升息一次。

罗森格伦和布雷纳德亦担心，消费者支出疲弱对经济增长的拖累可能会持续更长时间。6月1日公布的数据显示，因消费者继续增加储蓄，4月支出意外迟滞。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德向来是美联储中通胀态度比较强硬的官员，他周三表示，弱于预期的零售销售令人怀疑复苏的力度，不过他仍支持2015年升息。

据摩根大通分析师Michael Feroli，美联储6月发布利率决定时，布雷纳德或罗森格伦可能把预期升息时间推迟到2016年。

虽然那样的话预期2015年开始升息的仍占大多数，但其中更多的美联储官员可能倾向于今年只是谨慎地升息一次。

Bank of the West的首席分析师Scott Anderson像多数分析师一样，仍然相信首次升息将在9月，但“接下来的升息可能要等到2016年1月以后，”他说。

道明证券(TD Securities)的策略师Millan Mulraine认为，如果周五公布的非农就业报告强劲，也不太可能改变美联储的步调。目前预计美联储今年升息两次，从9月开始。

然而，“如果就业报告疲弱，则将增强目前存在的担忧，使得美联储的升息时间从近期推向更远，”他说。(完)

(编译 张涛/孙茉莉；审校 郑茵/白云/张若琪)

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