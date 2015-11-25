热点聚焦：踏上升息路后如何走？美联储内部起争论

路透纽约11月25日 - 预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员下月升息，他们关于后续如何升息的立场初见端倪。未来的争论可能模糊通胀“鹰派”与“鸽派”之间的界线，并降低美联储政策的可预测性。

随着失业率稳步下降，美联储决策者一直在等待物价与薪资增长恢复正常。但一直没有等到这样的情况出现，这导致美联储内部一些人士开始怀疑，他们屡试不爽的经济模型是否仍然有效。

美联储官员私下和公开的言论显示，目前争论焦点是美国经济是否正在恢复以往那样的强劲状态，或者是否缓慢成长及由此导致的通胀疲弱与薪资增长乏力已成为新常态。对于利率应该升到多高以及升息速度多快，美联储17名决策者现在也存在明显分歧。

这些争论将实际决定美国利率将与其他主要经济体拉开多大距离，以及美元可以升到什么水平。其他主要经济体仍处于货币宽松模式，而美元升值可能引发新兴市场货币下挫并损及美国出口。

谁将在这些争论中占据上风并不确定，这也可能给投资者带来困惑，进而加剧市场的波动。

现在，甚至一些强硬派都在斟酌面临较长一段时期经济增长低于平均水准和低通胀的可能性。强硬派往往对通胀风险的担忧比经济成长疲弱更甚。美联储主席叶伦等人则坚持一种屡试不爽的方法，即在物价上升之前采取行动；他们预期明年通胀会上升。

“我们对于美国货币政策效果的一些基本假设可能已经改变，”立场强硬的圣路易斯联储总裁布拉德本月在一次金融会议上表示。

美联储10月27-28日政策会议纪录反映了这种疑虑。记录显示，即便他们为十年来的首次加息作好了准备，几位美联储官员仍认为，如果维持低利率，那么规划刺激经济的其他方法也要“谨慎”。

美联储副主席费舍尔所在立场较传统的阵营称，接近长期均值的5%失业率让他们坚信，通胀将回升至美联储的2%目标，尤其是如果油价企稳更是如此。

其他人担心，全球经济形势愈发复杂，其他国家经济疲弱有可能迅速波及美国，在这种背景下，目前美国经济形势并非如往常一样。他们建议将利率维持在低位，直到美联储更好地理解价格预期在经济严重衰退、人口结构变化以及科技突破后是如何形成的，此后再采取行动。

在一定程度上，战线与过去鹰派和鸽派的划分重合。不过不完全一样。

比方说鸽派的美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德都认为，明年年末时通胀将升向目标，比多数同僚的预期早。

美联储决策者的预测，反映出他们对通胀前景的不同看法，以及对就业、薪资和物价之间关系预测能力的信心程度也不一样。

他们在9月时对明年底美联储指标利率的预测介于低于零至3%，长期预测介于3-4%。

叶伦、费舍尔以及其他联储官员认为，升息将是渐进的。不过决策者承认，他们对于渐进的定义看法并不一致，这种不确定在近几个月美国短期公债市场的波动性加剧上有所体现。

**升息时点费思量**

美联储官员称，“相信”通胀将会反弹，应足以扣动近十年来首次升息的扳机，很有可能在12月15-16日会议上实施。第二次调息可能需要更多证据，说明物价确实在上升，因此其时间点将能为收紧周期展开的情况提供更多线索。

这可能也显示出美联储对失业与通胀权衡理论--亦即菲利普斯曲线依然信赖的程度。

“(美联储政策)委员会内外都有这样的呼声，就是在当前环境下，应当只关注通胀本身，”将在明年具有利率投票权的布拉德称，“或许这是目前环境下合适的做法，但如果我们真要放弃菲利普斯曲线在央行理论的中心地位，那将是一大挑战，”他在圣路易斯办公室告诉路透。

被视为叶伦政策盟友的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)认为，美联储12月升息“可能性非常大”。但他也警告称，中性利率预估的下降发出“危险信号”，意味着经济可能会变得更加脆弱。

美联储就收紧货币政策争论不休，而与此同时欧洲、日本和中国则继续实施货币宽松政策，这种鲜明的对比让美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯等美联储的鹰派政策制定者不免有点迟疑。

其中一种担心就是重演欧洲央行和瑞典央行曾经的情况。两家央行均在2011年因通胀担忧进行升息，次年却又因新生复苏势头下滑而不得不回调。

“自上次经济衰退以来，我们已看到不止一次，某些区域认为，他们可以与全球其它地区脱钩，”埃文斯本月表示，“这种自认为自己的区域表现更强的想法，带来的往往是泪千行。”(完)