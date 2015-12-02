FED主席叶伦本周公开活动谈话可能强化升息论据

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿12月2日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月15-16日会议之前，主席叶伦未来两天将出席一重要经济团体及国会联合委员会听证会，她在这两项公开活动的谈话，有可能强化美国升息的论据。
市场已广泛预期12月升息，而美联储上次会议之后的一系列经济数据，并未为暂缓升息提供明确理由，在此氛围下，叶伦周三午后将在华盛顿经济俱乐部发表演讲。
数据并非全部极佳。最近消费者支出和制造业数据让一些分析师降低对经济增长的预测。一年来打压美联储前瞻看法的全球趋势仍然存在：美元汇率高企，油价低迷且不稳定，以及全球经济增长疲软。
但美国就业前景持续强劲。路透最近调查的分析师预计，周五劳工部非农就业报告将显示，11月非农就业岗位将增加约20万个，这样的结果将支持美联储启动近10年来的首次加息。
就连芝加哥联储总裁埃文斯等一些反对加息人士，如今也转变口径，他们目前重视的焦点是加息仅以缓速推进，而非争论似乎已势在必行的加息决定。
“当我们开始升息时，(联邦公开市场委员会)...有力有效地传达出未来加息步伐缓慢的计划，这一点至为重要，”埃文斯称。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)对30天联邦基金利率期货价格分析显示，投资者认为美联储12月加息的可能性接近80%。这本身对叶伦来说就是一大胜利。在10月会议前，投资者仍对美联储今年是否加息持怀疑态度，并抨击叶伦和美联储的一系列沟通失误。
但美联储10月声明明显点出12月，迅速转变了市场预期。叶伦周三对经济前景的评论，可以更加巩固这种转变。叶伦之后还将与华盛顿经济俱乐部主席、凯雷集团联席CEO鲁宾斯坦(David Rubenstein)进行问答环节。
周四，叶伦将在国会联合经济委员会听证会上说明她对前景的看法，听证会定于1500GMT开始。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 蔡美珍)
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