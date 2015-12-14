焦点：美联储欲借新工具顺利提升利率

图为太阳从美联储总部大楼东侧升起。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约12月11日 - 两年多来美国联邦储备委员会（美联储/FED）的市场专家和华尔街的交易员与投资者开展过日常测试并召开过定期会议，但这些专家依然不确定在美国保持接近于零的利率长达七年后，他们在提高利率这件事上到底会有多顺利。

外界预计美联储或将在下周三的会议上将利率提高0.25个百分点，但美联储未经充分考验的新工具在提升利率方面效果如何，要到第二日上午才会见分晓。

对美联储来说最糟糕的情形莫过于，市场利率不为所动或者是上升的幅度远小于预期，从而使原本希望新工具能奏效的美联储和市场希望落空。

现在提升利率这一任务的难度要高于2008年金融危机之前，因为以前美联储是通过与22家一级交易商交易证券、进而控制货币市场流动性来确保实现既定目标的。

如今在实施数年刺激措施、以及接近于零的利率政策之后，银行坐拥2.6万亿美元的额外储备，美联储只能通过试着回笼多余资金，引导市场利率迈向上行目标。

要做到这一点，美联储需要对银行业者存在它那的超额现金支付利率。美联储还将让大约130家货币基金在它那里存放现金，并通过隔夜逆回购市场来挣取利息，这个市场就是为回笼资金而设计的。

几位美联储市场专家将统筹这一行动，并将在纽约联储位于离华尔街有三个街区距离的“行动指挥室”观察是否有什么问题。

如果市场利率在第一天没能上升很多，那么美联储政策委员会可能会立刻决定扩大回购操作，或者委员会将会提高存款准备金利率。如果利率只是在大幅波动，货币决策者或许会给市场几天时间，让它恢复平静。

如果升息不顺利，可能会令人质疑美联储能否有效控制短期利率；央行官员们就是通过短期利率来影响经济的借款成本的。

**减少控制**

“美联储的控制力比以往有所减少，”加拿大皇家银行美国利率策略主管Michael Cloherty表示。

美联储官员表示对新工具抱有信心，但纽约联储一直提醒华尔街道，目标联邦基金利率可能会回升至0.25-0.5%新区间附近。美联储曾警告，月末或季末安全资产需求飙升时，利率甚至可能会暂时突破该区间。

采访还显示，贝莱德(Blackrock)旗下基金和Fidelity等基金、以及房利美和房贷美等13家政府支持企业将如何做还存在很大不确定性。这些机构都能参与逆回购计划。

成交兴趣较低可能让利率低于美联储的目标水平，反之则可能侵蚀市场的流动性，并可能加剧投资者出现罕见的恐慌。

为了确保计划能够成功，交易商预计美联储至少会将当前3,000亿美元的上限提高一倍，许多人预计将达7,500亿美元。美联储官员和市场人士表示，保险起见，美联储甚至可能会把上限提高至1万亿(兆)美元，或者完全抛弃上限。

如此“全力以赴”将有助于减少波动性，但规模越大，日后退出这个临时性计划的难度就越高，从而可能让该计划到明年底甚至更晚都保持原样。

摩根大通预估，每日对美联储逆回购计划的需求，可能由目前约1,100亿美元水准增加五倍，而增幅大多来自追求安全利率收益的货币基金。

由Simon Potter领军的美联储市场团队，将在拥有10年历史、名为FedTrade的系统中执行回购标售，全国银行与基金可以透过电脑进入系统，从而率先知道升息进展是否顺利。

Potter与他的下属与银行业者进行了一整年的规划会议。为了将自然灾害或技术问题发生的可能性降到最低，纽约联储也在芝加哥建立了一个有替补交易员进驻的卫星办公室。

如果美联储周三调升政策利率，那么联储的交易员周四早晨将监控联邦基金、欧洲美元以及其他短期利率的状况，以确保它们跟随银行超额储备利率波动。

他们也会对买盘进行所谓的“健全性检查”(sanity checks)，以降低错误的买单酿下大祸的风险，并在必要时打电话给下错单的银行与基金业者进行后续沟通。

即使升息一开始顺利进行，回购操作也将在12月31日的年底标售面临另一次重大考验，这次标售料将吸引大量需求，因为银行料将减少例行放款，以强化年终的资产负债表。(完)