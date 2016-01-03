新的升息工具通过了关键性考验--美联储副主席费舍尔

路透旧金山1月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，旨在帮助美联储实现上月历史性升息决定的新金融工具已经在起作用，由此缓和了联储内部的一些担心。

“我们非常规政策可能会引起的担心，近来已经有所减轻，因为两周半之前的会议召开后，事实证明联储的正常化工具在提高联邦基金利率方面是有效的，”费舍尔在美国经济学会(American Economic Association，AEA)一次会议上表示。

他补充说，“当然这还只是初期阶段，”如果真的产生问题，联储也做好了解决问题的准备。

美联储在上月作出将近10年来首次收紧货币政策的决定。为将指标利率自近零水准调升，联储依靠相对较新的银行业超额准备金利率以及只是稍加测试的逆回购工具来减少金融市场中的超额准备金规模。目前市场中的超额准备金估摸为2.6万亿美元。

美联储12月17日将美国政策利率上调至0.25%-0.5%的新目标区间。

当时会议上的一个重要议题便是所谓的均衡实质利率，即与稳定通胀和全面就业联系在一起的借款成本水平。

看上去围绕该利率的争论将成为2016年美联储的一大焦点，决策者们希望加息步伐既要快到能够摆脱通胀威胁，同时又要足够缓慢以防止经济复苏势头减弱。

费舍尔称，这一均衡利率目前在零水平附近，“在政策相关的未来”可能保持低位。均衡利率对于预测美联储最终收紧政策的力度非常关键。

费舍尔还称，在近零利率情况下，上调上述利率以及降低运用货币政策的风险十分困难，2007-2009年金融危机以来美联储和其他央行所遇到的情况就是这样。

“无论是何原因，在其它因素相同的情况下，长期均衡实质利率下降表明，(零利率下限)限制货币政策的频率和持续时间都将高于以往，”费舍尔称。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)当日稍早曾表示，均衡实质利率看来至少将在今年底前可能都会守在近零水准。

与此同时，长期以来都提倡更快升息的斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)称，围绕实际利率的不确定性太多以至于很难做出精准的估测。

根据决策者的预期中值，美联储今年预计还将小幅升息四次。倘若资产价格泡沫浮现可能威胁到整体稳定，升息步伐可能会加快。

费舍尔重申一个有些争议的观点，称升息以防止资产价格过高或许是适宜的。他并未表示目前存在这种情况。(完)