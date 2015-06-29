美联储9月升息“很有可能”--纽约联储总裁

路透纽约6月28日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利接受报纸采访时表示，如果美国经济继续增强，9月升息“很有可能”；但美国联邦储备委员会(美联储/FED)也可能等到12月才开始收紧政策。

英国金融时报引述杜德利讲话称，“如果我们决定9月升息，不会让我感到意外；但如果数据比较疲弱并导致我们继续等待，我也不会感到意外。”

杜德利是通胀立场温和的决策者，而且是美联储主席叶伦的亲密盟友。报导称杜德利提及最近美国薪资增长、收入以及家庭支出数据改善了他对经济的展望。

他说，希腊问题仍然是“巨大的变数”。

“如果第二季经济成长达到2.5%，而且第三季有望达到类似的速度，那么我认为经济就处于足够坚实的轨道上，你就可以想像”美联储的通胀与就业目标取得了足够的进展，“肯定可以在年底前”升息。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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