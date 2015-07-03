调查：华尔街大行仍预期美联储9月升息 但不如以前坚定

路透纽约7月2日 - 华尔街大银行仍然预期，美国联邦储备委员会(美联储)将在9月实施将近10年来的首次升息。然而由于经济数据好坏不一，再加上希腊债务危机如何发展仍不确定，他们对此预期的确信程度在过去一个月明显减弱。

周四进行的路透调查中，给予回复的20家美国初级市场交易商中有16家表示，预计美联储会在9月收紧货币政策。一个月前同样的调查中，16家回复的交易商中有14家认为9月会议上加息。

不过，最近这次调查中有一半交易商表示，他们对9月升息的信心减弱。周四公布的美国就业市场数据令人失望，且本周末希腊将要举行的公投结果难料，这些因素在他们的考虑中占据主导。

本次调查是在美国劳工部周四公布非农就业报告之后进行的。有资格参与美国公债标售和纽约联邦储备银行公开市场操作的22家初级市场交易商中，有20家给予了回复。

就业数据显示，美国就业岗位增长6月放缓，且4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。至少43.2万人退出劳动力大军，使就业参与率降至62.6%，为1977年10月以来最低。薪资增长这个关键指标也意外疲弱。

“今日的报告可能有点打击(我的)信心，”Daiwa Capital Markets America首席经济学家Michael Moran说。

其他受访者表示希腊债务危机可能亦令美联储有理由暂缓行动。周日希腊将进行公投，决定该国未来在欧洲的命运。数天前希腊刚刚对部分国际货币基金组织(IMF)债务违约。

若投下“反对”票可能会严重冲击到全球金融市场，并影响到美联储今年开始升息的前景。自2008年12月以来美联储一直维持0-0.25%的利率目标区间，最后一次升息还是在2006年6月。

本月受访者中对9月升息机率的预估中值为55%，低于6月时的64%。对12月底前升息机率的预估中值为80%，与6月持平。

此外，20位受访者中有15位预期美联储今年下半年将有两次升息，分别是在9月和12月。

调查显示，对联邦基金利率目标的预估中值为到2015年底为0.625%，2016年底为1.625%，均与上次调查持平。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉；审校 张涛/张荻)

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