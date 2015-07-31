焦点：美联储声明中的“接近平衡”一语 无碍于9月升息

路透华盛顿7月30日 - 据几位美国联邦储备委员会(美联储/FED)前官员的看法，以及美联储最近几次在政策转变期的会议声明，可以看出其未必非要看到经济面临的风险达到平衡才会在9月升息。

美联储在周三公布的最新政策声明中表示，继续判断美国经济面临的风险“接近均衡”，暗示仍认为经济再度滑坡的威胁要甚于通胀加速及经济成长过快。

华尔街密切关注该措辞，将其看成是9月可能升息与否的暗号。他们认为如果去掉“接近”一词，就意味着升息几乎成为定局，长达逾六年的近零利率结束。

但对美联储过去10年的政策声明的分析显示，其中描述风险的措辞在预示政策转变方面并不是很灵验。(图表：link.reuters.com/zyn35w)

美联储政策在2004年6月发生重大转变，当时描述风险的措辞与现在的声明差不多。决定在那次会议上开始升息之前，美联储数月对经济面临风险的判断都是“大致平衡”。它在2004年6月会议上维持这种措辞，而且过后继续使用了将近一年。

今日的情况可能类似。比如说，从现在直到9月美联储下一次会议之间，海外的潜在风险不大可能消失。但这不一定会阻止美联储的行动。

“风险看起来有一点偏于下行。中国、油价还有欧洲，”Cornerstone Macro经济学家Roberto Perli说。他曾是美联储的一位幕僚。但目前使用的风险措辞“并不代表严重制约...政策如此宽松，说风险‘接近平衡’也许意味着升息25个基点比较合理。”

美联储在9月16-17日的会议上有将近两个月的新公布数据可供研究，帮助其要么确认美国经济的强势，要么决定继续按兵不动。这些数据中也包括周四刚刚公布的美国上一季经济成长数据，数据显示美国经济成长环比年率回升至2.3%，让人颇为惊喜。

此外还有8月和9月两份就业报告。如果两份报告均显示就业岗位增长持稳于每月大约20.8万个的今年平均水平，升息差不多就是确凿无疑了；而如果增幅明显低于这个水平，则美联储的计划就有可能变得复杂。

**罕见的风险平衡状态**

“实话说，风险还从未如此接近完全平衡，”前美联储研究主管David Stockton说。他目前是彼得森国际经济研究所的研究员。

但“除非就业市场方面传来一些非常令人失望的消息，否则看起来美联储已经做好了行动的准备，9月行动的可能性要更大一些。”

美联储每年一度的杰克森霍尔会议将提供一个机会，如果联储觉得有必要，可以在会议上对有关经济的讯息作出微调。不过美联储主席叶伦已表示，她不打算出席8月27-29日举行的会议，这段时间也没有发表重大政策讲话的日程安排。

美联储官员希望看到美国就业的稳步增长能推高薪资和物价。但是鉴于中国经济放缓和原油等大宗商品价格崩跌，影响到全球需求，推高通胀可能较难。所有这些因素将令美联储更难以得出风险平衡的结论。

但那并不能排除采取政策行动的可能。以前，经济状况的变化甚至曾经导致美联储在某次会议上认为出现某一方向的风险，可是在接下来的会议上它就采取另一方向的政策行动。

2007年楼市和金融危机尚处于初期阶段时，美联储在那年8月会议上维持利率不变，并称通胀上升--而不是经济很快将崩溃--仍是央行的“主要政策顾虑”。

但一个月后美联储降息0.5个百分点，之后连连降息直到利率触底。自2008年12月之后，美国利率一直维持近零水平。

五年多之后，也就是在2013年7月，美联储自金融危机爆发以来首次指出，美国经济面临的下档风险正开始逐步消退。

2013年12月，美联储更新后的经济展望包含这样的结论：美联储认为风险“已变得更加接近平衡”。2014年3月，它转为采用“接近平衡”的字眼，直到现在。

那一表述也许在通胀成为一大真正顾虑之前都不必改变。但之前曾担任叶伦顾问的约翰.霍普金斯大学经济学教授Jon Faust说，那并不表示美联储将会推迟启动外界预期将在未来几年缓慢开展的升息周期。

“在我们安心告别零利率，逐步接近正常利率水平之前，很难说风险是平衡的，”Jon Faust说。(完)

(编译 张涛/郑茵/白云; 审校 王丽鑫/张荻/张若琪)

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