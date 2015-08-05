分析：零通胀背景下升息是否操之过急？

路透伦敦8月5日 - 准备迎接近十年来首次升息的美国和英国大众觉得颇为困惑：为什么要在没有通胀的时候升息呢？

美联储和英国央行双双表态，他们即将进行近十年来的首次升息。也许还要等几个月的时间，但他们向国内负债仍较高的家庭传递出的信息很清晰：“要小心了”。

当你快速检视经济健康状况时，不难发现为何近零利率该“正常化”了。

英美两国经济在经历信贷危机过后的几年低迷期后，现在在以2-3%的年增速增长。失业率目前也接近不到6%的长期均值。房地产和金融资产价格在过去两三年里有所上涨。

问题是，英国消费者通胀年率为零，美国也只有0.1%，远低于两国以某种形式作为政策指引的2%通胀目标。

即便是美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数--年率也只有0.3%。

整体通胀被2014年底能源和原材料价格大跌压低，是今年多数时间的政策口头禅。一旦这些价格稳定下来--春季时确实曾稳定下来--那么假定就是，将这些基期效应从CPI指数中剔除，从而更加活跃的、主要由国内因素推动的“核心”物价上涨将推动整体通胀升向目标水准。

换句话说，央行认为整体通胀率只是暂时下滑，更加注重核心物价走势，而且无论如何都将扣动升息的扳机。

美国“核心”PCE确实更强，但1.3%的读值仍远低于目标水平。英国“核心”通胀则仍低于1%。

今年夏季，情况变得更为复杂，尤其是因为中国股市泡沫破裂引燃外界对中国经济放缓的强烈担忧。

结果就是大宗商品价格再现一轮跌势。7月开始以来油价又下跌20%，Commodity Research Bureau整体原材料价格指数降至12年低位，甚至低于2008-09年大萧条时期的低点。

最终结果是整体通胀率低迷可能要持续更长时间。

尽管这未必是场灾难，但经济面临同样不利于稳定的通缩，可能进而抑制消费者采购，压低名义工资结算水准，并使长期债务偿付难度升高，而使问题变本加厉。

**没抓到重点**

如果美联储和英国央行在这样的情况下升息，对于这种看来操之过急的作法，以及为什么要设下2%的通胀目标，他们就必须作出解释。

至于美联储，有人担心它又会漏掉重要的问题。第二季薪资增长数据欠佳，加上中国方面不利的状况，就是振振有词的论据。

而市场上普遍质疑，在零利率和量化宽松持续多年之后，美联储政策“正常化”恐怕会欲速则不达。不管美国何时开始升息，市场对两年后官方利率水准的预期，只是美联储所预计的3%的一半。

“2009年以来，美联储对经济成长的看法一直过于乐观，并且有一种持续倾向，即预计利率将上升的速度快过实际情况，”对冲基金经理人、前英国央行货币政策委员会委员渥华尼(Sushil Wadhwani)称。

“经济表现有可能与美联储的判断存在很大差异--这是一个'遗漏因素'。我不太确定这个'遗漏因素'已经完全消失，”他在Fathom Consulting组织的一次会议上表示。

渥华尼称，比方说如果中国经济放缓程度确实比官方数据所显示的更甚，那么美联储可能开始行动后很快就被迫暂停脚步。中国经济大幅减缓造成的市场扰动，或将束缚住美联储的手脚。

“同样，如果我对中国看法非常悲观，且现在仍任职(英国央行货币政策委员会)，我会等等看。”

不过，有些人仍认为，英美两国央行当前应该保持冷静，向外界表明他们聚焦于中期前景和通胀表现。

对家庭的通胀预期调查以及金融市场持有的预期，均预示整体通胀在中期内远高于目标水准。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德在Fathom会议上表示，将来回顾起来，历史学家可能不会对英国通胀目标提出严苛批判。

他指出，英国通胀率在2010-2013年持续高于目标，但此后一直低于目标。平均来看，长期内通胀率似乎更加稳定。

“英国央行将忽略整体通胀的波动，并在不久后升息，我认为他们或许是对的。”(完)

(编译 白云/杜明霞/王丽鑫/王兴亚；审校 张若琪/王洋/戴素萍/张明钧)

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