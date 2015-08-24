焦点：全球市场巨震恐将打乱美联储升息计划 降低9月升息机率

路透华盛顿/纽约8月24日 - 国际金融市场震荡以及对中国引领全球经济减速的担忧加重，恐将打乱美国联邦储备委员会(美联储/FED)欲很快开始升息的计划，降低9月升息的机率。

中国股市周一重挫近9%，拖累亚洲和欧洲市场普遍大跌、美股盘中剧烈震荡并大幅收低，原油期货价格亦触及多年新低。

在此之前的几周中，投资者一直对中国经济遇阻的程度及其对其他地区的影响感到不安。而昨日的市场动荡让他们相信，美联储将会暂时按兵不动，直到市场重新平静下来。

“在市场震荡如此剧烈时升息是愚蠢的，”BCA Research首席分析师Martin Barnes表示。

与上周相比，投资者目前认为美联储在9月16-17日升息的机率远远较低。据Tullett Prebon数据显示，华尔街互换合约价格暗示交易商认为9月升息机率为24%，低于上周的46%。

市场卖压及美元跳涨，显然至少让一位美联储决策官员暂时犹豫了一下。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特两周前才表示，可能在9月开始收紧货币政策，但周一只是表示，升息有可能发生在“今年某个时点”。

巴克莱先前认为9月将升息，如今则预计在明年3月以前不会升息。

贝莱德(Blackrock)固定收益投资长Rick Rieder对路透表示，即使他希望美联储下月加息，但市场波动将使其难以采取行动。

投资人已缩减自身对美国长期通胀的押注。美国10年期公债及美国10年期通膨保值债券(TIPS)间的收益率差距于周一触及七个月低位，显示投资者认为未来10年通胀率将在1.5%左右，远低于美联储2%的目标。

就在不久前，美联储对中国市场动荡的忧心程度尚有限，政策辩论聚焦于改善中的美国就业市场和强劲的经济活动--以及是否该在下月或12月升息、升息后又该以何种速度推进。

**需要谨慎**

然而，市场这股不安也影响到美国，美联储有诸多理由对首次升息保持谨慎。

理由之一是，由于投资者回避风险，推低美国公债收益率，如果美联储下月行动的话，金融市场更倾向有不安的反应。

理由其二是美联储必须考虑到，市场低迷可能意味全球经济比美联储所假想的还要糟糕，这对美国经济构成的拖累或将超出先前预期。

美联储决策者也说，他们希望在启动升息周期之前，确信通胀将开始升向目标，但现在看来，目标似乎变得更加难以实现。因为在全球需求疑虑罩顶下，油价挫低超过5%至六年半新低。

中国表现疲弱和全球对原材料、电子元件和重型机械等所有商品的需求趋软，也对美国制造业者带来负面影响。

即使中国市场在美国出口中所占份额不大，但根据美联储7月28-29日政策会议记录，多位联储官员在会上指出，“中国经济活动大幅减速可能对美国经济前景构成风险。”

诸如欧元区债务危机等海外经济体遭遇的困境，一再拖慢了美国从2007-2009年经济衰退中复苏的脚步；不过决策层近来对于美国经济可以独力复苏的信心有所增强。

美联储今年以来小心地雕琢措辞，暗示其正接近开始升息，而且9月加息的希望并未彻底破灭。美国股市上周五开始的大跌走势可能仍会自行扭转，而且关键的8月就业报告或将显示，就业市场进一步改善。

“现在刚到8月，而市场动向瞬息万变，”摩根大通的首席美国分析师Michael Feroli。不过他还指出，“如果市场延续大跌走势，将不利于9月升息。”(完)

(编译/审校 徐文焰/龚芳/李婷仪/张荻)

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