美国堪萨斯城联储总裁乔治称鉴于市场动荡应对升息持谨慎态度

Reuters8月28日 - 路透华盛顿8月27日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，由于金融市场大跌及中国经济放缓，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度。乔治是赞成美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期升息的官员。

乔治在周四播出的有线电视访谈中发表上述言论，表明对金融市场动荡的担忧已深入美联储，从而进一步降低了美联储在9月升息的机率。

在乔治表达上述谨慎态度之前，纽约联邦储备银行总裁周三表示，9月升息现在似乎“不那么急迫”。亚特兰大联储总裁周一似乎也对下月升息持更加谨慎的立场。

“鉴于近来发生的情况，我认为我们必须观望，”乔治向Fox Business Network表示。

乔治在接受CNBC网络采访时称，“本周发生的情况令利率前景更为复杂。”

虽然立场有所软化，但乔治明确表示并没有排除她会赞成最早在9月升息的可能性。“我不想对有可能是杂音的事情做过多的解读。我不希望对短期数据反应过度，这些数据从长期来看实际上或许对利率决定并不重要，”她向Fox Business News表示。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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