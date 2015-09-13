略超半数的分析师预计美联储9月17日仍可能加息

路透华盛顿9月11日 - 路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

路透对72位分析师的访查显示，占微弱多数的分析师预计美联储将在9月16-17日的政策会议上加息。目前美联储指标利率为0-0.25%。

部分受访分析师被问及联储在9月会议上升息的机率，他们认为这一可能性为50%，低于上月调查时的预估中值60%。

在12月底前加息的机率为75%，但低于上次调查中预估的85%，因最近对中国经济成长降温的担忧触发了全球金融市场震荡，从而降低了对美联储加息的预期。

“经济改善意味着，美联储几乎没有理由继续维持利率在近零水准，”Capital Economics美国首席分析师Paul Ashworth表示。

“然而，一些美联储官员显然希望把最近金融市场的震荡，作为推迟加息的理由，”他说。

不仅下周美联储会议加息与否难以预期，预估加息的39位受访分析师中认为美联储会坚持联邦基金利率区间，或是恢复采用具体利率目标的人数也基本势均力敌。

预估中值显示，到年底时联邦基金利率将升至0.375%，高于当前0-0.25%区间。

相比之下，按周五CME联邦基金利率期货价格来看，市场预期9月加息的可能性进一步降至只有21.43%，周四时为23.57%，一个月前则为45%。

7月职缺触及纪录高位，过去三个月平均每个月增加22.1万个就业岗位，远超过匹配人口增长所需的升幅。失业率降至七年半低位5.1%，这在美联储多数官员看来，与较低且稳定的通胀率水平相符，对薪资增长有助于推动通胀率升向2%目标的预期可能因此增强。

就业市场趋紧，迄今并未激发薪资加速上涨，但分析师相信，距离薪资压力上升已经不远了。

“目前我们的经济形势或许需要不只两次加息，”RBC Capital Markets驻纽约美国资深分析师Jacob Oubina表示。

“目前的情况是，薪资增长和整体通胀不会遵循逐步上升的趋势，”他说。

调查预计，扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数今年平均增长1.4%，明年加速至1.8%。核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标。

8月调查中，预计该指标明年升至1.7%。对2015年的预估与上月持平。

美国经济在今年剩余时间的增速料不俗。今年国内生产总值(GDP)料平均成长2.5%，高于8月时预估的2.3%。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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