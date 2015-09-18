焦点：美联储再次按兵不动 是否意味着零利率要永远实施下去？

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)2008年将利率目标降至零附近时，曾引发一场经济辩论，话题围绕降息空间用尽的风险、特别是此举可能催生金融泡沫。

时隔六年后，几乎看不到泡沫，但出现一个新的风险：零水平实际上成为了利率的一个标杆，而且事实证明它比美联储预期的更难放弃。

美联储、欧洲央行和日本央行这三大央行都已触及零利率的界限，谁也没成功逃离，欧洲央行甚至似乎还将扩大印钞计划。

不过美联储官员坚称，美国能够、最终也将脱离这个阵营并升息。该央行周四决定维持利率不变，警惕在经济中出现的新蝴蝶效应：中国市场波动可能导致美国金融环境收紧，进而改变美联储政策路径。

这种情况下，美联储可能暂不升息，等到全球经济整体同步增长，风险都被清除。

“就业市场可能存在闲置劳动力，我们也可能没达到通胀目标，但哪里也没写着的要等万事俱备，才能开始取消紧急举措，”MFS投资管理公司的首席分析师Erik Weisman称，“这些条件永远不可能完全满足。”

瑞穗证券美国首席分析师Steven Ricchiuto称，本周美联储再度推迟加息，“说明它正在接受一个观点，即全球产能过剩在决定国内薪资和物价方面具有更大的影响力”。

美联储主席叶伦在记者会上多次提到全球性事件。这些事件已经影响到美国经济、压低通胀、并有可能损及美国国内经济增长。

在过去一年的大部分时间里，美联储官员都曾表示，他们认为从低油价到美元走强、再到如今的中国经济疲软，这些因素的影响将会消退，让位于通胀和薪资上升等与美国低失业率状况更相符的因素。

但美联储官员的最新经济预期，令这样的时刻距离我们更加遥远；即便失业率可望触及4.8%的低点，但通胀率预计到2018年才能达到2%的目标。

叶伦表示，经济的基本机制终将开始发挥作用，进而推动通胀率上升；但对于这种情况何时来临，美联储似乎还是和以往一样不确定。

**全球风险**

“美联储内的情形发生了重大转变，他们更多地将战线从对抗通胀转移到抗击全球经济中存在的系统性下行风险，”Prudential Fixed Income驻纽瓦克的首席投资分析师Robert Tipp称。

这是央行人士所不愿见到的情况。货币政策的构建以目标利率升降这一主要工具为中心，目的在于鼓励经济扩张，或在经济有过热风险、产生过多通胀时给经济降温。

当利率为零时，这项工具就丧失了它的有效性：利率不能进一步调降，央行不得不采用非常规举措，譬如大量购买证券(即所谓的量化宽松)以应对任何新的衰退。

今年美联储杰克森霍尔峰会上的研究还讨论了其它风险，包括“零下限”的低通胀和低利率环境可能增大长期性通缩的危险。这正是日本曾经面对的情况。

欧洲也正面临零水准迁延不去的局面，通胀或经济成长都几乎看不到加快的迹象。

就美国而言，似乎有信号显示，全球的需求、薪资水平以及经济成长对于美联储政策的影响，要比美国官员们自己承认的更大。这也是发展中经济体的官员们再熟悉不过的事，他们经常抱怨本国经济过度曝露在美国等大型经济体的风险之下。

现在这或许成为全球的常态。

“如果把全球经济和金融市场的发展纳入考量，那么美联储告别零水准就会非常困难，”RBC Capital Markets首席美国经济学家Tom Porcelli说。

美联储会议相关图表：

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(完)

(编译 王丽鑫/孙国玉/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚)

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