热点聚焦：美联储暂不升息 给债券投资者亮起绿灯

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透纽约9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四决定不加息，给投资者买入债券亮起绿灯，因为他们认为联储在一段时间内都不会有动作。
一些大型债券公司已准确押注，美联储对年底加息的态度本就不温不火，若加息立场进一步软化，则美国中短期公债和投资级公司债将获益。
旗下管理4.7万亿美元资产的全球最大资产管理公司--贝莱德(BlackRock)贝莱德(BLK.N)的全球固定收益投资总监Rick Rieder告诉路透：“过去几年我原本认为投资级债券价值非常有限，但部分债券现在变得非常吸引人。”
他称，他正在买进投资级公司债，尤其是增加供应的工业领域。
投资级公司债的风险溢价正接近三年半来最高。Rieder和其他顶尖债券经理人预期，在低利率和低通胀的大环境下，利差将收窄，此类债券整体回报将提高。
Rieder称，欧洲债券亦值得关注。
策略师们指出，中国和新兴市场的问题令美联储对全球看法审慎，这或导致欧洲央行(ECB)增加刺激举措，以保护欧元区经济。
Doubleline Capital的Jeffrey Gundlach等部分人士持续买进美国公债，尤其青睐五年券，称“全球增长不足，美联储意识到了这点。”
Gundlach提到因有迹象显示中国经济正在放缓，中国8月放手让人民币贬值。
美联储主席叶伦周四在两日政策会议后的记者会指出，“我们8月在金融市场所见的发展，部分反映出担心中国经济表现有下行风险，或许还有对决策制定者能否灵活应对那些担忧的疑虑。”
而包括加州Western Asset Management的John Bellows在内的债券经理人表示，基于通胀环境温和，且即便不是今年，但美联储终究还是会调升短期利率，因此预期持有较长天期的美国公债，而非较短期公债，能带来更大的获利。
“我们青睐存续期较长的债券。”Bellows说。
此次美联储会议前，部分投资人预期升息，使得较短天期债券收益率上升。两年券收益率升至81个基点，为四年半以来高位。
通胀预期低迷相关图表：link.reuters.com/keq65w
**正确决定取得成功**
根据路透汤森旗下理柏，投资人在截至9月16日止当周投入美国债券基金11亿美元，为连续第六周流入。
一些预期美联储周四按兵不动的最大型债券基金大有斩获，表现优于那些押注美联储将进行近10年来首次升息的对手。
太平洋投资管理公司(PIMCO)的集团信息长Dan Ivascyn周五对路透表示，公司在美联储本周决议出炉前增加各年期美债。
这样的仓位调整，使得PIMCO总回报债券基金在截至9月17日止的一周报酬率来到0.26%，优于92%的同业。
巴克莱的美国综合债券指数(Aggregate bond index)周四上涨0.49%，为7月初以来最大单日升幅。
同一天，两年期美债收益率US2YT=RR下跌11个基点，为2010年12月以来最大单日跌幅。根据巴克来所编纂的指数，美国投资级公司债上涨0.65%，为7月初以来最大单日升幅。
随着美联储升息决定再度尘埃未定，贝莱德的Rieder表示，由于金融市场仍将震荡，投资者最重要的是保持警觉性。
“你必须更加机警、更为灵活，”他表示。(完)
(编译 孙茉莉/张若琪/戴素萍 审校 徐文焰/白云/陈宗琦)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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