综述：美联储官员讲话强化今年升息可能性 但不保证

路透纽约/密尔沃基10月9日 - 两位颇具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。

同时，美联储中立场最为温和的决策者之一似乎软化了有关升息时机的立场，这种微妙的转变可能使美联储开启近十年来首次升息之路更顺畅。

纽约联邦储备银行总裁杜德利和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在纽约分别发表讲话时，对于在美联储10月27-28日会议之前，能否获得充分信息以做出升息决定表示怀疑，表明美联储在12月15-16日会议上升息的可能性更大。如果美国经济可能受到全球经济放缓的威胁，他们显然还不排除等到2016年再升息。

杜德利说，“基于我的预估，我”预计今年升息。他是叶伦的亲密盟友，对货币政策决定有永久投票权。

“但这仅是预估，而我们从现在到12月之间还有许多经济数据。所以这并不是保证，”他在CNBC电视专访中说。“经济走势肯定存在着比我预期更为不同的可能性，我若是没有把此纳入考量，显然非常不宜。”

而一直以来表态称2016年中再升息“比较适宜”的芝加哥联储总裁埃文斯，则淡化了升息启动时间的重要性，只要美联储是以极缓慢的步调升息。

“对我而言，联邦基金启动升息确切时间的重要性，低于该基金随着整个政策正常化过程的路径，”他说，暗示到明年底时利率可能仍需低于 1%。

美联储上月政策会议中，受到中国及其他地区经济放缓、金融市场动荡以及商品价格下滑等因素影响而没有升息。这些因素可能让目前处于1.3%的美国通胀率继续低于联储的2%目标。

自此之后，9月令人失望的就业增长数据令投资人对10月升息的预期大举降温，期货市场行情显示，12月升息机率约为四成。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，全球经济放缓及美国上月疲弱的就业数据表明，美国经济面临“更多一点的下行风险”。洛克哈特为颇受敬重的中间派，今年在美联储货币政策委员会具有投票权。

因此，他指出，美联储需监控未来几周及数月的消费力道，以决定是否在近十年来首度加息。

“经济仍处于良好的轨道...我认为今年稍晚在10月或12月FOMC会中决议升息可能是适切的，”洛克哈特指的是联邦公开市场委员会(FOMC)。

“然而，数据透露各种不同的讯号，当前情势较数周前更不明确，”他在在美国商业编辑和作者协会(SABEW)上指出。“我们需特别密切关注即将出炉的数据，尤其是消费者活动的数据。”

美国周五公布的9月进口物价略微下降，表明进口通缩在放缓。

美联储若加息，全球市场都将做出反应，打压海外货币，或许会吸引资本流入，尤其是从新兴市场吸引资本。

**关注12月**

杜德利表示，美联储本月晚些时候“可能”开始加息，不过他质疑中间这段时间的数据是否会给美联储信心。

洛克哈特指出，到12月时，美联储将更加了解通胀、就业市场和消费活动的情况。但他也不排除10月有可能行动。洛克哈特与杜德利和多数其他美联储官员一样，曾预计美联储会在2015年中前后升息。

“我希望，不要让一两个月的特定数据过度影响我对经济整体前景的看法，”他说。“(加息时间)不确定说明未来几周有必要密切关注有关经济的重要迹象，以决定前景是否发生变化。”(完)