美联储委员塔鲁洛不赞成今年升息 突显联储对加息看法南辕北辙

路透10月13日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员塔鲁洛周二表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。

塔鲁洛为本周第二位呼吁对升息时点宜谨慎对待的委员；他鲜少在公开场合评论货币政策。

美联储主席叶伦及副主席费舍尔(Stanley Fischer)近期表示支持在今年升息，但有愈来愈多的决策官员警告全球经济寒流可能严重拖累美国经济。

“鉴于我对经济发展前景的看法，我认为升息不是适切之举，”塔鲁洛接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问被问及今年应否加息时指出。

自从2007-09年衰退以来，美国通胀一直低于美联储2%的目标水准，而且决策者担心着可能导致经济特别容易受到中国经济大幅放缓等冲击的影响。

美联储委员布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。

塔鲁洛表示，通胀没有出现人们根据最近美国失业率下滑而预期的那样反弹，而且全球经济存在通胀趋缓压力，因此不清楚物价何时会加速上升。

“相比再多等一小段时间，升息过早处理起来更困难，”他说。

塔鲁洛称，决策者应“真正寻找一些明确数据，比如薪资或通胀上升，让我们基于这些证据做出明智决定。”(完)