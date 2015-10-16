综述：美联储官员淡化决策者之间的意见分歧

路透华盛顿/纽约10月15日 - 一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周四表示，美联储决策者之间的意见不像看起来那般分歧，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。另一位官员则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据。

近几周美联储官员释出的讯息纷杂，令许多美联储观察人士感到心烦意乱。美联储主席叶伦等官员曾表示，他们预期年底前将有必要升息，但本周有两位官员则敦促谨慎行事。

纽约联邦储备银行总裁杜德利重申其看法，即年底前有可能升息。他承认，美联储在沟通方面没有做得很好，但他淡化了官员之间意见分歧一事。

杜德利周四在华盛顿参加一小组简报后回覆提问时表示，“综合来看大家在夸大”分歧。“我们的立场基本上一致。”

美联储9月维持利率不变，出乎华尔街半数人意料。美联储担心，全球金融市场动荡以及中国引领全球经济放缓的可能性，或使美国经济偏离轨道。

如今让投资者和经济学家困惑的是，美联储究竟要如何才会扣动升息扳机。

“没人知道你到底在做什么，”曾与杜德利同在委员会共事的著名货币理论经济学家泰勒(John Taylor)称，“你可能在不停地讲，以为自己很有透明度，但其实却让事情乱成一团。”

杜德利在此次华盛顿会议屡见白热化的辩论中说，美联储已明确表示，它需要进一步确信美国通胀率将迈向2%的目标，之后才会升息。

杜德利称，决策者对经济走势意见不一，这是合情合理的。

“不能确定的是经济状况到底如何，”杜德利称。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示，她对于矛盾观点的出现并不感到意外。

“我们尽量清晰地阐明决策背后的原理，”她周四在纽约大学演讲时表示，并称美联储的沟通过程就是“一次旅行”。“经济中的各种因素纵横交错，不同的人会有不同的看法...这真实体现了政策委员会决策机制的情况，”她说。

梅斯特、杜德利和美联储17名决策者中的多数人预计，今年年底之前将开始升息。

虽然有越来越多的证据表明，美国经济增长正在降温；但杜德利说，经济放缓在很大程度上似乎是暂时性因素导致的。他说，强势美元也造成了一定影响，但经济似乎仍在稳健增长。

此外，杜德利表示，失业率的下降最终将导致价格水平上升，并称他不需要看到价格上涨，就会对通胀上升充满信心。

“我认为，就业市场压力与我对通胀率的信心之间是有关联的，”他说。(完)