焦点：美联储12月若升息不会令人意外 但也可能导致市场波动增强

美国纽交所内的工作场景，摄于11月6日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦11月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月若升息，金融市场相关人士没人会感到惊讶，但此举仍可能提高波动性，因12月是一年中流动性最低的一个月。

通常在假期季之前，交易商和投资者在12月初封账，导致市场比平常更易受到价格大幅波动的影响。

若说什么事件能产生市场轰动效应，那就是美联储2006年6月来的首次升息，尽管市场参与者已经为此准备了数月--有些参与者甚至准备了数年。

如果这还不够，外界还普遍预期，，欧洲央行料与美联储完全相反，在美联储行动前几天放宽政策，再次祭出另一波刺激举措，以抵御通缩。

12月，所有市场的交投都相对清淡，不过当月波动性不会特别大。

对美国10年期公债期货交易的分析显示，2013年12月的交易量降至当年月度均值的70%，2014年12月则为86%。

从德国公债期货在2011-14年期间的交易状况看来，12月成交量相当于当年月均量的47-80%。

根据电子交易平台MarketAxess旗下的Trax，欧洲企业债券市场活动的模式也雷同。欧洲固定收益产品交易约65%是在Trax进行。

2013年12月登记的交易有163,500笔，为当年月均206,000笔的79%。2014年12月成交152,000笔，亦为月均190,800笔的79%。

而成交量减少的情形则更加明显。2014年12月在该交易平台的成交量为1,254亿美元，为当年月均1,820亿美元的69%。

就是在这样的氛围下，美联储主席及其在联邦公开市场委员会(FOMC)的同僚12月时可能终将决议升息，迈向政策“正常化”。

“市场对此早已严阵以待，因此到时可能不会造成很大的影响，”MarketAxess Europe及Trax营运长Scott Eaton表示。

他指出，尽管如此，“交易员可能发现很难在年底建立风险仓位，因此他们会尝试在12月15日之前关闭账簿。美联储若升息，或将促使交易量超出正常水平，从而导致市场出现一些意外波动”。

**升息的新奇体验**

许多金融市场交易员还从未经历过美国升息。

在雷曼兄弟倒闭引爆全球金融危机不久后，美联储在2008年末调降利率至近零水准，此后一直维持不变。

低利率以及以万亿美元计的三轮“量化宽松”购债计划，让美国避免了再次遭遇“大萧条”。

美国目前的经济规模超过危机前的规模，劳动力市场处于数十年来最长的就业增长期，失业率降至5%。

根据M&G Investments的数据，过去20年，每当美联储升息时，市场消化的可能性都高于70%。联邦基金利率期货合约显示，下月升息的可能性目前为68%。

一大型银行驻伦敦的首席外汇交易员称，美联储升息“有可能导致波动性有所升高”。

“如果12月真的升息，那么就没有太多时间做对冲。如果能延至1月升息，则可能让市场消化得更好，”他说。

虽然外汇是全球流动性最好的金融市场--每天的交易规模平均在5万亿(兆)美元左右，但价格波动可能出现在不太活跃的固定收益市场。

12月路透交易平台上的现汇交易量出现下滑，但降幅不大。

2013年月均现汇交易量为1,280亿美元，当年12月的交易量为1,010亿美元，为均值的79%。2014年月均现汇交易量为1,180亿美元，12月交易量为1,060亿美元，相当于月均水平的90%。

伦敦对冲基金SLJ Macro Partners的合伙人任永力表示，12月16日，外汇交易员多数会在岗，这样一个普遍预期的决定不会对交易造成太大影响。

“我不能确定由于日历因素导致流动性较少，是否会使情况有很大不同。我的预期也可能不准，”任永力说。

“我们希望了结这件事，给明年一个新的开始，不想继续保持预期。实际上，如果美联储12月不升息，1月市场会波动很大，”他说。(完)