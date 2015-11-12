焦点：美联储12月若升息不会令人意外 但也可能导致市场波动增强

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦11月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月若升息，金融市场相关人士没人会感到惊讶，但此举仍可能提高波动性，因12月是一年中流动性最低的一个月。
通常在假期季之前，交易商和投资者在12月初封账，导致市场比平常更易受到价格大幅波动的影响。
若说什么事件能产生市场轰动效应，那就是美联储2006年6月来的首次升息，尽管市场参与者已经为此准备了数月--有些参与者甚至准备了数年。
如果这还不够，外界还普遍预期，，欧洲央行料与美联储完全相反，在美联储行动前几天放宽政策，再次祭出另一波刺激举措，以抵御通缩。
12月，所有市场的交投都相对清淡，不过当月波动性不会特别大。
对美国10年期公债期货交易的分析显示，2013年12月的交易量降至当年月度均值的70%，2014年12月则为86%。
从德国公债期货在2011-14年期间的交易状况看来，12月成交量相当于当年月均量的47-80%。
根据电子交易平台MarketAxess旗下的Trax，欧洲企业债券市场活动的模式也雷同。欧洲固定收益产品交易约65%是在Trax进行。
2013年12月登记的交易有163,500笔，为当年月均206,000笔的79%。2014年12月成交152,000笔，亦为月均190,800笔的79%。
而成交量减少的情形则更加明显。2014年12月在该交易平台的成交量为1,254亿美元，为当年月均1,820亿美元的69%。
就是在这样的氛围下，美联储主席及其在联邦公开市场委员会(FOMC)的同僚12月时可能终将决议升息，迈向政策“正常化”。
“市场对此早已严阵以待，因此到时可能不会造成很大的影响，”MarketAxess Europe及Trax营运长Scott Eaton表示。
他指出，尽管如此，“交易员可能发现很难在年底建立风险仓位，因此他们会尝试在12月15日之前关闭账簿。美联储若升息，或将促使交易量超出正常水平，从而导致市场出现一些意外波动”。
**升息的新奇体验**
许多金融市场交易员还从未经历过美国升息。
在雷曼兄弟倒闭引爆全球金融危机不久后，美联储在2008年末调降利率至近零水准，此后一直维持不变。
低利率以及以万亿美元计的三轮“量化宽松”购债计划，让美国避免了再次遭遇“大萧条”。
美国目前的经济规模超过危机前的规模，劳动力市场处于数十年来最长的就业增长期，失业率降至5%。
根据M&G Investments的数据，过去20年，每当美联储升息时，市场消化的可能性都高于70%。联邦基金利率期货合约显示，下月升息的可能性目前为68%。
一大型银行驻伦敦的首席外汇交易员称，美联储升息“有可能导致波动性有所升高”。
“如果12月真的升息，那么就没有太多时间做对冲。如果能延至1月升息，则可能让市场消化得更好，”他说。
虽然外汇是全球流动性最好的金融市场--每天的交易规模平均在5万亿(兆)美元左右，但价格波动可能出现在不太活跃的固定收益市场。
12月路透交易平台上的现汇交易量出现下滑，但降幅不大。
2013年月均现汇交易量为1,280亿美元，当年12月的交易量为1,010亿美元，为均值的79%。2014年月均现汇交易量为1,180亿美元，12月交易量为1,060亿美元，相当于月均水平的90%。
伦敦对冲基金SLJ Macro Partners的合伙人任永力表示，12月16日，外汇交易员多数会在岗，这样一个普遍预期的决定不会对交易造成太大影响。
“我不能确定由于日历因素导致流动性较少，是否会使情况有很大不同。我的预期也可能不准，”任永力说。
“我们希望了结这件事，给明年一个新的开始，不想继续保持预期。实际上，如果美联储12月不升息，1月市场会波动很大，”他说。(完)
(编译 杜明霞/龚芳/王兴亚/李春喜; 审校 王丽鑫/张荻/戴素萍/许娜)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。