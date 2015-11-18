综述：美联储官员再次暗示12月升息 预计升息能顺利展开

路透纽约11月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

投资者做出反应，根据利率期货价格，市场认为下月升息的概率已由周二的64%上升至72%。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)重申了她的立场，即美国经济目前很强劲，足可吸收政策温和收紧的影响。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，全球金融市场已从8月剧烈震荡的局面中平息下来，当时的震荡导致美联储推迟升息。

“局势已经稳定下来，对此我感到很满意...所以我认为，只要经济环境没有明显恶化，就适宜在不久后升息，”洛克哈特在一次有银行业人士、交易员和监管者参与的会议上表示。

“我认为，很快将适当地开启一个新政策周期，”他称，并表示自己将监测现在到12月15-16日会议之间经济数据。他在此次政策会议上拥有投票权。

此外，梅斯特将在明年根据轮值将重新获得投票权。

根据周三公布的10月27-28日政策会议记录，12月升息的看法在此次会议上扎根。会议记录显示，美联储核心团体已准备好升息。

美联储10月声明让怀有疑问的市场相信，利率在多年保持在近零水平后，终于可能即将上调。但10月记录还显示，联储官员开始应对较长期问题，例如美国经济长期潜力下滑是否意味着低利率将成为永久性常态，这些较长期问题或许与日后的升息步伐息息相关。

不过，美联储官员暂时抱有信心，认为联储能够实现充分就业和2%通胀水平的双重目标。

美联储新晋决策者--柯普朗(Robert Steven Kaplan)在首次以达拉斯联邦储备银行总裁身分的公开亮相中并未直接就加息时间置评，不过称有信心通胀率在中期内将达到联储目标。美联储曾表示过对此需要有绝对信心方能升息。

他称，一旦开始加息，美联储将会在每次会议上进行再评估，若必要将会暂停进一步升息。

这些是美联储官员要让全球市场为其近十年来首次加息做好准备，发表一连串讲话中最新的评论。联储政策改变料将继续推高美元，带动资本脱离新兴市场及其他地方而奔向美国。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约的论坛中表示，他预期升息并不会引发“大的意外”或导致市场出现巨大反应，因要升息早已是广而告之。

目前银行业者握有大量资金，投资者顾虑债市流动性和稳定性不如从前。有鉴于此市场参与者更加担心，当美联储加息时市场可能会出现剧烈波动。

洛克哈特称他对新的工具“很有信心”，并表示当前的重大焦点便是决定是否下个月进行这一政策调整。

洛克哈特称，对美国劳动力市场强劲程度的任何担忧都已被消解，可满足加息需要。通胀方面他表示自己没有那么清楚，但他预计随着美元走强以及油价下跌对物价构成的下行压力减退，物价水平将会上升。

“关于通胀关键的一点是，情况并不是处在不断恶化中，只不过是没有达到目标而已，”洛克哈特说，“对我来说，数据总体看是令人鼓舞的，并且确认了美国经济一直在温和增长。”洛克哈特被视为美联储17位决策者中的中间派。(完)