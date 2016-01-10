调查：华尔街预计美联储3月升息 中国是不确定因素

路透1月8日 - 华尔街大型银行称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在3月前升息，但随后的升息速度将缓慢，尤其如果中国在2016年安排人民币迅速贬值。

路透对初级交易商进行的调查显示，18家作出回应的交易商中，13家预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月前升息。这与12月升息后立即进行的调查结果类似，当时19家初级交易商中有13家认为美联储会在3月升息。

对2016年底联邦基金利率预估中值介于1-1.25%之间，与12月初时路透上次进行的调查一致。

美联储上月进行了九年来首次升息。最近包括副主席费舍尔(Stanley Fischer)在内的几名美联储官员表示，年底前预计有几次升息。

美联储最近的预测为2016年结束前升息四次。

华尔街的看法不同。初级交易商认为会再升息三次，而联邦基金利率期货行情显示，只会加息两次。

然而难以确定的因素是中国。九家初级交易商表示，如果人民币迅速贬值，影响全球贸易，美联储至少有可能放慢升息脚步。中国本地人民币兑美元自8月中以来已贬值6%，最近更是加速下滑。

“(美元)迅速升值如果持续，可能给美联储对经济增长和通胀的预测带来太多不确定性，可能导致政策路径比之前预计的更窄，”摩根士丹利首席美国经济分析师Ellen Zentner称。

美国股市创下历史上最糟的新年首周走势之一，但一些分析师已经警告，股市已经超卖。周五公布的12月非农就业报告显示，当月就业岗位增长29.2万个，说明就业市场持续好转。

总的来说，交易商仍然预计年底前美联储不会开始收缩资产负债表。17家回应此问题的交易商预估中值显示，美联储料将在12个月后开始缩小资产负债表。(完)