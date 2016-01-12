达拉斯联储银行总裁称2016年升息四次并非确凿无疑（更新版）

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路透达拉斯1月11日 - 美国达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息四次“并非确凿无疑”，特别是考虑到对中国经济放缓的担忧引发全球股市震荡的情况下。

美联储在去年12月启动近10年来的首次升息，从而结束了持续七年的近零利率。

投资者目前关注下次升息将在何时，经济学家预计在3月。

据美联储官员12月的预估中值显示，他们整体而言预计今年会升息四次。

“显然，今年开局不同寻常，”柯普朗在讲话后对记者表示。

去年8月对中国经济放缓的担忧搅乱了全球市场，并迫使美联储在9月推迟升息。今年刚一开始，全球市场就再度因中国股市大跌、人民币贬值以及中国政府为支撑人民币而采取的大规模干预而动荡不已。

“去年8月和9月我们就经历了这种情况，我们当时暂缓行动，观望形势进展，这是正确的处理方式，我们最终发现，基本经济状况依然不错，”柯普朗表示。

“要随着形势发展耐心评估经济数据，这个时间是必须要花的，”柯普朗对记者表示。

柯普朗说，他不能确定美联储1月底的下次政策会议之前是否会有足够多的经济数据出炉，为届时升息提供理由，但“从现在到3月份这段时间，我认为会有足够多的数据以供参考。”

柯普朗的讲话与当日稍早亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话有所不同，后者称，即便到了3月，可能也不会有足够多的数据支持升息。

但柯普朗称，他对中国市场震荡对美国经济的影响暂不做出判断。

“我们必须注意基本经济形势，我们当然也必须观察金融环境的情况，”他说，并称市场波动无常，这周的走势和下周就有可能不同。

“你得等上一段时间，看看形势如何发展，”他说。(完)