综述：市场动荡之际 美联储料维持利率不变

路透华盛顿1月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三料维持利率不变，承认金融市场风暴威胁其对美国经济的乐观看法，3月升息的机率下降但仍然存在。

路透访问的69名分析师全部预计美联储会维持隔夜拆借利率在0.25-0.50%区间不变。美联储将在为期两日的会议之后发布政策声明，利率决定将于1900GMT公布。

美国及全球股市长达一个月的跌势，引起对全球经济骤然放缓可能拖累美国经济的担心。投资者现押注2016年仅会有一次25个基点的升息行动，而不是上月美联储决策者的经济预测所预示的四次升息。

对于可能证实是暂时性的市场和经济波动，美联储可能不想显得过度担心，联邦公开市场委员会(FOMC)或将强调就业市场的稳健增长来淡化这种担忧。

许多经济分析师预期，美联储将和去年夏天市场动荡后一样，在政策声明中指出目前也正密切关注全球经济和金融事件。12月声明中并未出现这样的措辞。

“这将构成适度承认风险，避免关上3月升息的大门。”高盛经济分析师David Mericle说。

据美联储决策者上个月的预测中值，今年美国经济增长率料从去年的2.1%加速为2.4%。新预测要到3月才出炉。

美国联邦基金利率期货<0#FF:>暗示，投资者目前预期3月升息的机率为30%，若真如此，将使今年升息四次的预期更可能成真。

美联储12月16日升息25个基点，显示经济已大致从2007-2009年金融危机和衰退中复苏，且亦未受中国、日本和欧洲的疲态影响。

去年美国出口受创，部分归因于美元强势，但消费者支出增强，12月总体就业岗位增加29.2万个。

即使在美股标准普尔500指数.SPX今年前三周累计下跌8%之前，投资者就认为美联储1月不会升息，并预计今年全年只会升息两次。

今年油价亦大跌，这或将使美国通胀率在较长时间内低于美联储2%的目标，但近期扣除食品和能源后的核心消费者物价指数上升，可能预示着中期内通胀前景强劲。

在3月17-18日政策会议前，美联储决策者将仔细检视1月和2月就业报告。

“美联储耐心地观望将发生什么，”Cornerstone Macro分析师上周在给客户的报告中称，美联储面临的挑战将是用“就业和通胀方面令人兴奋的消息”来平衡金融市场忧虑。(完)