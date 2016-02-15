分析：美联储利率“点阵图”陷入与市场预期日益偏离的窘境

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透旧金山2月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的利率路径“点阵图”越来越偏离金融市场的利率预期，面临着所释出信息过于强硬从而损及自身信誉的风险。
尽管通胀预期下滑、以及金融市场本周因愈发忧心经济成长而出现震荡，美联储仍在言词中坚持可能在2016年进一步升息。
到底会升息几次目前尚不得而知，分析师仅有一个可揣测美联储想法的工具：美联储季度“经济预估摘要”，也就是所谓的“点阵图”。该图中标示出每位联储决策者的利率预估，但没有详列具体姓名。
美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利本周均暗示，仍有可能升息，指称美国经济基础稳健。
但他们均未直接提到“点阵图”所设想的今年升息四次，而金融市场甚至预期今年升息一次的机率仅有三分之一。美联储官员称，虽然每季公布的点阵图并不代表利率路径本身，但可用于管理预期。
“一部分问题在于，它一贯错误，”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy表示，“另一部分问题是，美联储似乎不承认他们的预测有多么糟糕。”
自从四年前开始发布点阵图预测以来，美联储官员不断下调估值。与此同时，美联储表示，公布个人的利率预估，将让市场更好地了解美联储的政策前景。分析师认为，这是传递信号的有用工具，可以增强美联储对于零利率的承诺。
“我认为他们的有用期已经过了，而且可能发出这样的信号：(美联储官员)有一个‘计划’，而不是将根据数据情况采取政策行动，”摩根大通的分析师Michael Feroli表示。
**提示机制，或者是伪装手段？**
美联储看来没有计划放弃点阵图。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上月暗示，点阵图仍然是美联储政策工具箱的重要组成部分。他对记者说，如果经济转向恶化，点阵图是决策者“调整未来政策路径”的手段。
匿名点阵图的问题是，不能清晰呈现美联储内部的多数派观点。批评者表示，由于预测都是匿名的，分析师最后只能猜测哪个预估点是叶伦的。
国际货币基金组织(IMF)对美联储当前的安排也有微词。IMF与其他机构认为，像欧洲央行那样发布职员预测的效果要好得多，因为这样一来，分析师和公众能够更清楚地了解美联储对经济及利率走向的看法。美国国会议员也曾给出类似建议。
但是就美国联邦公开市场委员会(FOMC)及12家联储银行而言，各位成员对不同数据的侧重程度各异，政策观点存在分歧，职员预测和使用的模型也五花八门，所以这一设想总是以失败告终。
叶伦自己对点阵图的态度也是忽冷忽热。她在2014年3月曾警告称，不要太过看重利率预期；可一年后她却把点阵图的中值点位与美联储对经济增长、失业和通胀等其他预期摆在一起，并对其中一些点位所隐含的想法做出新的解释，无形中提升了点阵图的重要性。
很多经济学家预计，美联储在3月中旬的下次政策会议过后发布新预期时，将会再度降低点阵图预期。
“点阵图的中值将可能预示2016年升息三次，甚至可能仅有两次幅度为25个基点的升息，”Bank of the West经济学家Scott Anderson称。
即便如此，也与很多投资者的观点相去甚远。
经济学家Diane Swonk称，只要美联储还想让点阵图管理市场预期，那可能就需使点阵图向市场的利率预期看齐。
“他们一直不愿认输，不希望被华尔街牵着鼻子走，”作为芝加哥Diane Swonk LLC创始人的Swonk称，“但最终他们还是会走到这一步。”(完)
(编译 李婷仪/张涛/刘秀红；审校 徐文焰/龚芳)
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