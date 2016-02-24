美联储副主席称美联储无实施负利率的计划

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透休士顿2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美国没有实施负利率的计划，但是在研究相关事宜。
“我们距此还有一定距离，”费舍尔在一场能源会议上称。他称丹麦等国实施负利率的效果“比人们预期更好，”尤其是抑制资本快速流入方面。
他还表示，相信中国政府在调控汇率政策上取得进展。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。