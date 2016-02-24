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国际财经 | 2016年 2月 24日 星期三 11:52 BJT

美联储副主席称美联储无实施负利率的计划

路透休士顿2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美国没有实施负利率的计划，但是在研究相关事宜。

“我们距此还有一定距离，”费舍尔在一场能源会议上称。他称丹麦等国实施负利率的效果“比人们预期更好，”尤其是抑制资本快速流入方面。

他还表示，相信中国政府在调控汇率政策上取得进展。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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