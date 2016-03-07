焦点：3月政策会议临近 美联储官员针对升息问题拉开争论架势

路透华盛顿3月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储)等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋喋不休的争论。

在周一出炉的几份声明中，处于辩论核心的决策者展现出截然不同的观点，联储副主席费舍尔认为经济数据目前表明通胀出现“首次萌芽”，而美联储委员布雷纳德则反对称，联储在证明通胀的“持久性”之前不应采取行动。

这些分歧性的观点也许不会立即产生影响。联储即将在下周开会，但会上料不会决定升息，因为前几数周油价依然承压，全球股市也继续动荡。

不过，这有可能让美联储主席叶伦维护过去一年来共识的能力有所削弱，美联储要决定，在疲弱的全球经济环境下，让通胀在目前加快上升而后给予控制，或者说放慢升息速度，这样做是不是风险更大。当联储在较长时期内一直达不到2%通胀目标时，这样的讨论并无意义，然而联储看重的通胀指标在1月升至1.7%后，或许大家会全力参与这场讨论。

费舍尔表示，距离通胀目标“并不是那么遥远”。在这样一个低油价、全球需求疲弱以及美元升值拉低进口价格的时期，通胀目标很难实现。

自2014年中以来，美联储官员即认为通胀所遭遇的“阻力”将会过去，而近期的商品及服务价格数据表现，加上大宗商品跳涨，或许表明这个时刻终于到来了。

“我们此刻很可能会见到通胀上升的苗头，”费舍尔表示，并补充道“通胀自过低水准回升是我们所乐见的。”

原本认为美联储要到今年底才升息的投资人，近期已将预期时点往前挪，主要因为油价劲扬且部分其他商品价格攀高。

但这可能也不足以说服联储委员布雷纳德(Lael Brainard)这样的美联储官员。最近几周，即便先前较为担忧通胀的决策官员也加入她的行列，担心公众对通胀的预期下滑；后者通常是物价升势更加疲弱及可能出现通缩的预兆。

布雷纳德指出，没有理由因为一个月强劲的数据就仓促行事。

尽管1月数据不错，“对我来说...这只个数据面...我想要见到一种格局，有些持久性。这将会让我有些宽慰，”她表示。

“鉴于外需疲弱且恶化，透过审慎调整政策路径来小心保护并保留我们在国内已有的进展是很重要的事，”她对一群银行人士表示。

美联储在12月进行了近十年来的首次升息。当时，它暗示今年可能升息四次，反映了美国劳动市场走强，且看好通胀将开始升向美联储2%的目标。

但今年开局以来油价下跌、全球经济放缓以及金融市场动荡，再再让投资人认为美联储的乐观看法或许弄错了。

华尔街分析师如今认为，今年只会升息两次，利率期货交易员正押注将只会升息一次。(完)