调查：美联储6月底前料将升息 年底前将再升息一次

路透3月10日 - 路透调查显示，分析师预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月底前将会升息，年底前并再升息一次。分析师对美联储利率路径的确信程度与一个月前一样，甚至更高。

美联储下周将召开货币政策会议。届时美联储料维持利率不变，不过近期出炉的数据表现不一，让美联储决策者和预测者对利率前景的看法蒙阴。

但本周受访的分析师仍预计，美联储6月底前升息的机率为60%，部分受到强劲的2月就业数据的扶助。金融市场则预计11月底前升息的机率为60%左右。

摩根大通分析师Dan Silver在解释他为何更加确信6月底前会升息一次时说，年初时存在有关经济增长确实失去势头的忧虑，但现在这些风险消退了。

“最近出炉的经济指标，主要是1月零售销售、工业生产，以及2月非农就业--都令这些担忧减弱。”

但美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)成员对利率前景看法的一致程度，似乎不如12月会议之前。美联储去年12月实施了近10年来首次升息。

就业市场强劲但薪资通胀疲弱，让美联储主席叶伦在描绘货币政策路径的清晰图景方面面临挑战，尤其是在其他多数央行倾向于放松政策的情况下。

欧洲央行总裁德拉吉周四推出一套大胆的刺激政策，调降利率并扩大资产购买规模。

但不同于欧洲央行，美联储料继续往相反的方向前进，路透调查的预估中值显示，美国联邦基金利率目标第二季料将上调至0.50%-0.75%的区间，年底时则来到0.75%-1.00%，目前为0.25%-0.50%。

上周针对华尔街初级交易员的调查显示类似的结果。

“只要劳动市场数据仍在正轨上，且有迹象显示通胀上扬多少有些成真，那么联邦公开市场委员会(FOMC)有可能会采取行动，除非金融市场再次出现剧烈震荡，”Stone & McCarthy分析师Terry Sheehan表示。

**数据矛盾但没有衰退**

过去12个月来，除了四次外，其余每个月美国都新增20万个以上的工作岗位，2月时新增了24.2万个，比预期还多出5万个。

与此同时，经济活动仍相对温和，通胀亦然。

然逾100位预测人士的普遍看法是，经济将维持稳定扩张脚步，环比年率为略高于2%，从本季直到至少明年第二季料约为该水准。

美国未来12个月衰退的可能性料只有15%，低于上个月调查的20%。

但甚至到明年中，通胀率料将不会升至接近美联储2%的目标。

该仍相对疲弱的通胀前景可能有碍进一步升息，尤其是目前全球贸易趋弱、美元强势且对中国经济放缓的担忧挥之不去。(完)