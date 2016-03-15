焦点：美联储料暂时维持利率不变 但为6月行动保留可能

路透旧金山3月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储)在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，升息并非遥不可及，只要就业市场和通胀情况继续改善。

美联储发言人在电子邮件中称，会议在1700GMT开始。会议声明定于周三1800GMT发布，美联储主席叶伦将在1830GMT召开记者会。

联储于去年12月进行了将近10年来的首次升息，但今年年初以来中国和欧洲经济成长放缓对美国经济的影响存在不确定性，促使联储决策者在此之后未再进一步加息。

近期一系列美国数据转强，包括2月就业增长好于预期，已经缓和了过去几周的忧虑，让人不再那么担心海外的不利因素及其在美国国内引起的金融环境趋紧，有可能让经济复苏脱轨。

“年初时金融环境收紧是1月最明显的风险，现在这种风险已经消退，”高盛经济学家Zach Pandl和Jan Hatzius写道，“因此，叶伦主席有可能暗示委员会仍有可能在下个季度升息。”

但通往下次升息的道路依然不太可能一帆风顺。美国周二公布的2月零售销售降幅小于预期，但1月数据被大幅下修，重燃对国内经济增长前景的担忧，即便日本央行只是对本国经济前景作出更为黯淡的预测，但未立即增加刺激力度。

美联储17名官员周三结束会议后发表的最新预估可能暗示今年将升息两或三次，升息速度慢于12月发布上次预估时暗示的2016年升息四次。

预估下调可能大致上反映出美联储1月决定暂时维持政策不变，而非对美国或全球前景有什么新的担忧。

的确，自从美联储上次会议以来，美国通胀已经显示出趋稳迹象。达拉斯联邦储备银行发布的一项通胀指标升至1.9%，为两年半来最接近联储2%通胀目标的一次。同时，美国2月失业率保持在4.9%，接近许多联储官员认为的代表充分就业水准。

欧洲央行上周决定进一步放松政策，可能令人更加相信欧洲方面已经采取行动以支持经济增长，帮助阻止全球经济表现拖累美国。

这可能意味着美国将根据经济数据情况在年中前再次升息，此后进一步调升利率。

前美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔上周表示，对于美联储的下次升息来说，“6月看起来确实有可能”。柯薛拉柯塔自己的看法倾向于美联储将利率降回至接近于零的水准，为预防经济衰退上“保险”。

**通胀辩论**

不过，柯薛拉柯塔的前同事仍可能会花很多时间来讨论通胀前景。

立场较为强硬的委员担心，如果美联储不采取行动预先防范通胀，则可能会落后于形势并丧失信誉。但立场较为温和的委员认为，经济复苏依然脆弱，希望看到确切的通胀压力迹象。

美联储还需要决定在基本预测情景中如何描述“风险情况”，尤其是如果决策者希望保留4月或6月升息可能性的情况下。

“预计美联储会表示，经济活动和就业市场前景所面临的风险‘接近平衡’，”巴克莱经济学家周一在一份报告中说，并称这一措辞可能暗示在6月升息，不过也有可能更早。

与美联储政策利率挂钩的期货的交易员目前认为，6月升息的可能性约为50%，而且有可能年底前再升息一次。(完)