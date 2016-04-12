美国旧金山联储总裁威廉姆斯称今年升息两到三次是“合理的”

路透旧金山4月12日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可以合理地升息两或三次，并称他预计升息时不会引发剧烈的市场波动。

威廉姆斯在发表讲话后对记者表示，根据美联储官员3月份提出的预估，以及随后发布的各项经济数据没有太出乎预料，“我明确认为两或三次升息...是合理的”。

“在某种程度上，在4月、6月还是...7月升息无关紧要，”他说，“重要的是利率路径和正常化进程...因为，我认为，未来数年保持在循序渐进升息的基本道路上，这对于金融状况很重要。”

美联储在去年12月将利率从近零水准调升，但在1月和3月会议把进一步升息时间推迟，称由于全球增长疲弱对美国经济的温和复苏有何影响尚不确定。联储决策者在3月预期今年将升息两次，不过利率期货交易商认为最多升息一次，一些时候甚至预期一次也没有。

威廉姆斯周二表示，最近几个月出炉的经济数据基本符合预期，通胀处于“正确轨道”，可望在明年底前达到联储2%的目标，而失业率年内或将降至4.75%。

这样的失业率降幅其实低于他原先的预期，因为更多美国人回到劳动大军当中，这也说明就业市场强劲。就业参与率的提升，推动3月失业率从前月的4.9%微升至5%。

威廉姆斯表示，当美联储真的升息时，“我并不真的预期金融市场会有大震荡”，因为那时联储将已经明确表达过政策意图。(完)