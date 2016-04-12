美国旧金山联储总裁威廉姆斯称今年升息两到三次是“合理的”

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山4月12日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可以合理地升息两或三次，并称他预计升息时不会引发剧烈的市场波动。
威廉姆斯在发表讲话后对记者表示，根据美联储官员3月份提出的预估，以及随后发布的各项经济数据没有太出乎预料，“我明确认为两或三次升息...是合理的”。
“在某种程度上，在4月、6月还是...7月升息无关紧要，”他说，“重要的是利率路径和正常化进程...因为，我认为，未来数年保持在循序渐进升息的基本道路上，这对于金融状况很重要。”
美联储在去年12月将利率从近零水准调升，但在1月和3月会议把进一步升息时间推迟，称由于全球增长疲弱对美国经济的温和复苏有何影响尚不确定。联储决策者在3月预期今年将升息两次，不过利率期货交易商认为最多升息一次，一些时候甚至预期一次也没有。
威廉姆斯周二表示，最近几个月出炉的经济数据基本符合预期，通胀处于“正确轨道”，可望在明年底前达到联储2%的目标，而失业率年内或将降至4.75%。
这样的失业率降幅其实低于他原先的预期，因为更多美国人回到劳动大军当中，这也说明就业市场强劲。就业参与率的提升，推动3月失业率从前月的4.9%微升至5%。
威廉姆斯表示，当美联储真的升息时，“我并不真的预期金融市场会有大震荡”，因为那时联储将已经明确表达过政策意图。(完)
(编译 张涛/徐文焰；审校 杜明霞/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。