亚特兰大联储总裁洛克哈特为支持6月升息设置较高条件

路透芝加哥4月14日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周四明确表示，他不会支持本月升息，并为自己在美国联邦储备委员会(FED/美联储)6月会议上支持采取行动设置了较高的条件。

洛克哈特在芝加哥表示，美国经济增长慢于预期，且通胀还未明显上升，意味着对货币政策保持谨慎和耐心是“正确的态度”。

洛克哈特称，他要看到经济增长快速反弹，足以使全年增长达到2%成为可能，且月度就业岗位增长保持在20万个，才会支持6月升息。

他并称，还需要更多的迹象显示通胀正在上升，通胀预期没有转差。目前的通胀预期接近美联储2%的通胀率目标。

他说道，“当然我认为，应保留6月升息这个选项。”

洛克哈特明确说明四点愿望，作为美联储官员而言，这是罕见的情况，也凸显了美联储主席叶伦曾表达的担忧，即面对全球性经济疲弱，美国经济复苏是否可以持续下去。

美联储去年12月启动近10年来的首次加息，洛克哈特支持此举，但此后随着他们评估全球经济减速对美国经济前景的潜在影响，美联储一直保持利率在0.25-0.5%的区间不变。

美国失业率已经达到不错的5%水准，但第一季经济成长较第四季1.4%的增速大幅减缓。亚特兰大联储估计第一季经济增长0.3%。虽然今年稍早通胀显示出稳步加速的迹象，但周四稍早公布报告显示，3月物价升势不如预期。

“我支持对升息保持耐心谨慎立场的一个原因是，我认为美联储不会落后于形势，尤其是其关系着通胀，”洛克哈特称。

洛克哈特指出，美联储6月会议几天后，英国就将就是否退欧举行公投，“我们对此肯定会有一些考虑，但我认为这不应完全阻止美联储的货币政策决策步伐”。

当日稍早，洛克哈特还对彭博广播表示，今年仍有两次甚至三次加息的时间。(完)