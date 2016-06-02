焦点：全球货币宽松大潮波澜壮阔 美联储欲逆势加息

路透伦敦6月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)--这个全世界最重要、最有影响力的央行很少显得如此孤立。

就在美联储为再度加息做准备之际，其他央行在货币政策上多数都与其背道而驰，并且两阵营间的差异还在扩大。

自去年开年以来，至少有53家央行放松了货币政策，且几乎都是选择降息。实际上，正当美联储在此轮周期中朝着第二次加息渐行渐近之际，其他地区几乎都在加快步伐放松政策。

这引起了几个问题。假如全球经济复苏已经站稳脚跟，为何还有这么多的央行降息？全球经济能否应付美国加息、以及随之可能出现的美元上涨？美联储是否会再度被迫放缓收紧政策的步伐、乃至彻底放弃行动？

“在我的记忆中，从未有过类似当前这种情况，”德意志银行驻纽约的首席国际经济学家Torsten Slok称。Slok曾为国际货币基金组织(IMF)经济学家。

“我在IMF任职时，全球只有单一景气循环。90年代末和本世纪初时无法想象今天这种脱钩的局面，”他表示。

这种分道扬镳情况可推动商业成本以及贸易流动、导致汇率波动过大、并凸显出全球金融系统的脆弱性，令人们产生疑问，世界究竟能否承受相对较高的美国借款成本和美元？

油价从2014年下半年的115美元挫跌至50美元，由此带来的通缩压力促使央行纷纷在去年年初采取行动。2015年1月、2月和3月，分别有14家、11家和12家央行放松了政策。丹麦央行在四周之内降息四次。

但后来月度降息次数愈来愈少，到当年8月和10月时降息频率降至谷底，均为降息三次。同年12月，美联储采取了近10年来的首次升息举措。

不过，尽管油价已从多年低点反弹75%，央行放松货币政策的步伐却在加快。今年3月、4月和5月，分别有12家、10家和11家央行放松了政策。实际上，自美联储去年12月升息以来，有11家央行开启了宽松周期。

央行政策的分化在某种程度上表明，美国经济比其他地区更为稳健。

美国经济相对封闭，与其他很多国家相比其对贸易的依赖较少。进出口在美国经济增长中的占比不超过15%，而主要发达经济体和新兴经济体的这一比例是其两倍还多。

但美联储已在升息问题上犹豫不决，去年12月升息前后都是如此，就是因为担心进一步收紧政策所造成的全球溢出效应。

**政策趋同......但要等到何时？**

金融市场和新兴经济体最令人担心，它们可能会因美国升息导致的美元升值、及美国公债收益率上升而受到冲击。

从2014年中到去年底，美元指数累计上涨了大约25%，根据高盛，美国货币政策收紧实际上帮助美国金融环境收紧近200个基点。

有观点认为，这对全球其他国家的冲击比美国更大，因为会导致资本大规模逃离新兴市场及中国政策摇摆；而美国就业增长和经济活动表现不错。

经济合作暨发展组织(OECD)周三敦促各国政府增加支出，帮助全球经济摆脱“低增长陷阱”。OECD并称，全球经济增长率今年将保持在3%左右，连续第二年处于金融危机以来最慢增速。

美联储主席叶伦和其他联储官员过去六个月的讲话均重点提到全球形势、中国和美元问题，显然表明他们都强烈地意识到美国加息带来的全球性影响。

但由于其他几十家央行处于宽松政策模式，年初以来市场货币环境已宽松约100个基点，帮助支持了全球资产价格，并给美联储提供再度加息的余地。

高盛全球宏观和市场研究联合负责人Francesco Garzarelli表示，美联储去年12月加息后今年迄今没再加息，实际上也算是加入了全球宽松周期。

“市场已经看到美联储(在加息问题上)走走停停，但最终会加息，或许在6月行动，”他说。

Garzarelli认为，全球通胀需上升，其他央行才会改变政策路径。他还呼应了OECD的观点称，如果各国政府担起更多责任，通过财政政策提振经济成长，那么央行放宽货币政策的压力将减轻。

“这种转变正在缓慢进行，货币和财政政策当局的相互影响可能改变市场预期，”他说。(完)