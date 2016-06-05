焦点：惨淡就业数据过后 美联储升息可能性下降但未完全排除

路透华盛顿6月3日 - 如果6月曾经是美国联邦储备委员会(美联储/FED)进行第二次升息时间点的选项，那么周五的就业数据则大大地弱化了这个选项，并促使美联储理事布雷纳德等鸽派官员呼吁再次推迟升息。

美国5月新增就业岗位仅有3.8万个，约为预估增幅的四分之一，为之前一连串乐观数据划下句点。在第一季表现欠佳后，不少数据显示消费者正在支出且经济重回成长。

布雷纳德认为周五的报告犹如“当头棒喝”，并称在全球其他地区仍在衰退附近徘徊之时，美国“不能把经济复苏的韧性看得理所当然”。

这一切要看美联储主席叶伦周一的谈话，是否为7月升息可能性提供了充份的理由，即使她同意布雷纳德的看法，即全球经济成长低迷抑制了美联储行动的力度和速度。

周五公布的路透调查显示，华尔街主要银行一致预期，美联储6月会议将按兵不动，不过大多数人预期9月底前将会升息25个基点。

尽管碍于英国公投的政治疑虑，外界已认为美联储在6月不太可能采取行动，但周五的数据本身未必让7月升息可能性化为乌有，因为决策人士还需要看看其他证据以研判经济是否正在走弱，或只是顺着他们大致预期的方向运行。

自去年底以来，美联储官员表示就业增长注定会放缓，尽管5月就业岗位的增幅远低于预期，但它是受到一次性因素的影响，像是电信业罢工以及建筑业的下滑，而后者可能与上个月天气不佳有关。

此外，薪资跳增、失业率下滑，以及劳动参与率下降，这些都与决策人士曾预期过的劳动市场紧俏的情况相符。

“就美联储而言，称6月升息不是选项看来是比较保险的。目前我们仍认为7月会升息，但也承认可能性下降了不少；而除非见到经济活动数据急转直下，这样的可能性才会完全消散，”摩根大通分析师Michael Feroli在就业数据出炉后的报告中表示。

近来美联储官员的预测是年底前失业率料将降至4.7%，此为上个月的水准。

德国安联首席经济顾问Mohamed el-Erian表示，总而言之，该数据“表明劳动市场闲置情况将会持续减少。”

该数据中也出现一些可能异常的波动，因此可能在接下来几个月被大幅修正。石油业和矿业的就业岗位持续下滑，但建筑业等领域就业意外下滑和临时性工人减少也放大了就业报告的疲弱表现。

Ameriprise Financial Services资深分析师Russell Price表示，建筑业就业岗位减少1.5万个，“可能是个异常情况”。

**劳动力减少的长期趋势**

失业率下滑部分是因为劳动力规模缩水所致。4月和5月的劳动人口减少了45.8万人。

劳动人口减少则主要是因为超过55岁以及没有高中文凭的人口退出劳动市场，而这种情况又恰逢油气行业就业、以及更广泛的制造业就业下滑。

美联储官员一直预期，劳动参与率将重拾其长久以来由人口结构变化所带动的下滑趋势，而这样的趋势被认为超出了货币政策所能处理的范围。

交易员如今认为美联储9月升息的可能性约为50%。在就业报告出炉前，他们认为7月很有可能会升息。(完)