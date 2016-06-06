波士顿联储总裁称就业数据疲软 但美联储仍接近升息

路透赫尔辛基6月6日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美国经济从冬季疲弱表现中反弹，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加接近升息，尽管上月非农就业数据疲弱，或许会令美联储暂时按兵不动。

罗森格伦在芬兰发表的上述讲话再一次暗示，美联储仍处在继续收紧政策的轨道上，但可能不会在6月14-15日的会议上升息。

“近来的经济数据表现时好时坏，5月非农就业数据‘令人失望’，”罗森格伦在赫尔辛基举行的全球相互依存中心会议上表示。罗森格伦是美联储中的鸽派官员，今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。

美国劳工部周五称，5月非农就业岗位仅增加3.8万个，加上本月稍晚英国将举行退欧公投，这些都令多数经济学家相信，美联储将等到7月或9月才会再度升息。

罗森格伦说，5月非农就业数据与第二季支出和经济加速增长不符，所以“重要的是要判断这份报告的疲软表现是异常情况，还是反映出整体就业市场放缓。”

但他仍预计，“经济将获得足够的增长，可以有理由逐步退出宽松措施”，他还指出，4.7%的失业率已降至他所认为的“充分就业”水平。实现充分就业是美联储自金融危机爆发以来的重要目标。

罗森格伦一直以来的立场都比其他美联储官员更加偏向宽松，但他最近几个月的讲话显得更有信心。他在5月稍晚表示，“(美国经济)‘接近全面达到’美联储升息条件。”

他在周一表示，从第一季的低迷经济增长中“迅速反弹”得益于“强劲的”零售销售。他说，强劲的零售销售对于整体消费者支出而言是个好兆头。(完)