美联储洛克哈特与布拉德认为下周加息可能性不大 放眼7月

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透华盛顿6月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储)又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特相信，美联储应该等到7月再考虑是否升息，指因5月就业报告疲弱，且英国将在6月23日公投决定在欧盟去留问题，也是一个干扰因素。
洛克哈特今年不是货币政策决议的投票委员。他对彭博电视表示，并不认为“保持耐心，至少等到7月会议(再作决定)，会付出很大代价”。
洛克哈特称，相信目前到今年年底可能会有两次升息。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也表示，黯淡的就业报告降低了本月加息的可能性，他呼吁联储应让主席叶伦在每次会议后的记者会上，使市场更清晰地了解，升息可能到来。
“我们有可能等到那时(7月升息)，那将在一定程度上缓和我对此问题的担心，”他对华尔街日报表示。
其他一些美联储重要官员也表示，6月升息可能不大，市场已极为看淡这一可能性。
叶伦在当日稍后对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳/李爽)
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。