美联储洛克哈特与布拉德认为下周加息可能性不大 放眼7月

路透华盛顿6月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储)又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特相信，美联储应该等到7月再考虑是否升息，指因5月就业报告疲弱，且英国将在6月23日公投决定在欧盟去留问题，也是一个干扰因素。

洛克哈特今年不是货币政策决议的投票委员。他对彭博电视表示，并不认为“保持耐心，至少等到7月会议(再作决定)，会付出很大代价”。

洛克哈特称，相信目前到今年年底可能会有两次升息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也表示，黯淡的就业报告降低了本月加息的可能性，他呼吁联储应让主席叶伦在每次会议后的记者会上，使市场更清晰地了解，升息可能到来。

“我们有可能等到那时(7月升息)，那将在一定程度上缓和我对此问题的担心，”他对华尔街日报表示。

其他一些美联储重要官员也表示，6月升息可能不大，市场已极为看淡这一可能性。

叶伦在当日稍后对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。(完)