美联储讨论了4月升息可能性 但全球忧虑导致谨慎情绪占上风-会议记录

路透华盛顿4月6日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。

美联储周三公布的3月15-16日政策会议记录显示，“多位与会委员认为，全球经济和金融状况仍构成了相当大的下档风险。”

决策者在3月会议结束时暗示，他们预计2016年将升息两次，但升息时机看似仍未确定。

根据会议记录，许多委员表示，他们担心利率仍太低，联储应对海外冲击的火力有限。

投资人对美联储今年到底是否会升息仍有疑虑，会议记录对转变政策路径的押注没有什么帮助。

根据CME集团，利率期货走势显示，投资人仍认为在12月升息的机率略高于50%，基本没有可能在4月26-27日货币政策会议上升息。

会议记录显示，数位委员表示，美国经济面临较高的风险，这意味着在4月升息“将会传递出迫切需要升息的信息，联储认为这有些不合时宜。”

“相反，其他一些与会委员表示，有充分的理由在联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上上调联邦基金利率目标区间，”会议记录显示。

决策者在去年12月暗示，2016年将升息四次，而3月会议记录凸显出，联储内部在谨慎看待美国经济前景方面达成共识。

**全球忧虑导致谨慎情绪占上风**

会议记录显示，“与会委员普遍认为，全球经济和金融发展继续给美国经济活动和就业市场前景构成风险。”

美联储主席叶伦在3月29日表示，在升息问题上宜“谨慎”行事。美联储理事布雷纳德去年底就力主联储谨慎行事，而之前曾警告升息动作可能过慢的圣路易斯联储总裁布拉德等决策者近期也表达了类似的观点。

继去年12月进行近10年来首次升息后，美联储在1月和3月会议上保持隔夜拆借利率目标区间在0.25%-0.5%不变。

自去年8月以来，全球金融市场一直动荡不安，因担忧中国经济放缓可严重拖累全球成长。美联储将在其他央行之前率先升息的预期推动美元在2014和2015年走强，这也导致全球金融市况收紧。

另外，一项美联储密切关注的通胀指标开始反弹，但决策者在3月会议上对通胀上升势头能否持续意见分歧。

会议记录显示，“部分与会委员认为，通胀指标攀升与通胀上升的大趋势相一致。而其他一些委员则认为，通胀指标攀升的势头不太可能持续。”(完)