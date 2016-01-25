热点聚焦：市场跌成熊样消费者变抠门 美联储或被迫调整升息步伐

路透华盛顿1月25日 - 美联储官员现在刻意保持冷静。但过去三周股市市值蒸发了大概2.5万亿美元，且消费者有可能缩减支出，或许会让美联储脱离渐步升息的轨道。

尽管决策者还在继续振振有词地说，威胁终将会过去。但市场不振时间越长，这波重挫将冲击美国经济增长主要引擎--家庭支出的风险便越大。

美联储研究和其他研究估计，当家庭净值缩水时，传递效应幅度会多达6%，并导致支出减少。这意味着，除非市场很快能反弹，否则未来几个月消费萎缩将多达1,500亿美元--这将对国内生产总值(GDP)形成接近1%的拖累。

美联储决策者周二和周三将举行会议，为12月升息以来的首次利率会议。虽然他们预计不会采取行动，但投资者将会仔细研读会后声明，观察近期发生的各种事件对央行前景有什么样的影响。

自上次美联储会议以来，油价跌至数年新低，中国经济增长忧虑搅乱股市这一池春水，多名美联储官员也表达了担忧，担心近期美国通胀预期下降可能打击家庭和企业信心。

美股标普500指数和道指走势图表：tmsnrt.rs/1Rm63eO

央行官员通常淡化市场波动的重要性，认为那基本上与货币政策不相干，除非波动太大，大到对企业投资、招聘或家庭支出构成冲击的地步。

而据外部分析和路透的一份数据回顾，考虑到市场持续下跌情况下的财富效应将在很大程度上削弱美联储目前预期的经济增速，情况可能确实如此。

此外，其它有关消费者支出习惯的指标已开始拉出平线，或暗示家庭可能要收紧钱包。相关图表(tmsnrt.rs/1lCCjfM)

一直到去年末，个人储蓄率仅仅小幅上升，11月时为个人可支配收入的5.6%，高于2013和2014年的均值4.8%。这可能意味着消费者谨慎情绪的回归，在美国从2007-2009年衰退中复苏的初步阶段，这种谨慎情绪也很明显，当时美国家庭集中精力修复财务状况。

圣诞购物季高峰期的12月零售销售下滑，令梅西百货(M.N)业绩暗淡的情况加重，此后不久沃尔玛(WMT.N)也宣布了在美国关闭逾150家店面的计划。

**阴云密布**

近几年跟随经济复苏而飙升的房屋所有者的不动产净值，到去年前九个月却出现了停滞，当时其与抵押贷款的比例约为56%。

得益于房价和股价的上涨，家庭净财富与可支配收入之比一直到去年都呈现了从金融危机中复苏的态势，但这一增速却在2015年出现停滞。这两个都是反映消费的重要指标，因这两项会改善信贷的获得、支撑消费信心并提振家庭的消费意愿。

“综合考量的话，若股市持续下跌、储蓄增加，而消费者信心开始下降，那么就意味着支出可能也增长乏力，”咨询机构Macroeconomic Advisers资深分析师Ben Herzon称。

该机构预计今年美国经济成长率将为2.5%，略高于美联储成长2.4%的基本预估。但面对诸如就业持续增长，薪资预计增加，以及能源价格低廉给家庭带来提振等有利因素，该机构计划将考虑股市下滑的影响，然后再重新调整经济成长预估。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特本月稍早称，最近的市场大跌令他想起8月历时数周的市场动荡，当时几乎没有产生什么持续的影响。

事实上，上周尾段油价已经回升至每桶30美元上方，股市也扳回一些稍早跌幅，但如果这仅是短暂行情，而跌势持续的话，就会造成真正的伤害了。

牛津经济研究院(Oxford Economics)近期估算，5月以来全球股市累计20%的暴跌，将使美国GDP到明年底时较应有水平低近2%，并将美联储基本预测的经济成长率抹掉近半。

美联储决策者认为美国就业市场持续改善是经济成长的重要推动力，其作用之大，近期国内没有什么情况进展可以改变美联储对2016年的预期看法。

美联储也似乎并不准备收缩进一步升息的计划，3月或4月可能会实施第二次升息，年底之前可能再升息多达三次。

但威胁此一升息前景的风险在上升。投资者已把对美联储第二次升息时点的预期推后至2016年更晚些时候，美联储官员也开始表达对多项变数的担忧，像是近期通胀预期下滑等。

通胀预期保持稳定或上升，是美联储对政策前景保持信心的关键。政策制定者担心，失去这个“压舱石”可能会导致家庭和企业紧缩支出，拖累经济陷入低档运行。

日本苦战数年也未能斗赢通缩心态，令日本央行还得继续实施美联储正力图甩掉的零利率和印钞政策。

根据分析师说法以及美联储官员最近的讲话，如果有关市场和全球经济的坏消息还是接连不断，那么美联储有可能不得不改写今年进一步升息的计划。

“强劲的消费应该足以维持美国经济的正增长，但在诸多不利因素拖累下，这一观点面临的风险似乎偏向下档，”瑞信分析师在最近的报告中表示。“从过去几周的情况来看，形势正日趋黯淡。”(完)