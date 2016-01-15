调查：2016年美联储料仅加息三次 经济前景暗淡

路透1月14日 - 根据路透对分析师进行的一项调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将仅会加息三次，因无论是美国还是全球经济体的前景都不是特别乐观。

作为全球最大的经济体，美国是愈发摇摇欲坠的全球经济所仰仗的一个支柱，而且在失业率很低、民间聘雇步伐稳健的支持下，也是通胀前景最为良好的国家。

不过自年初起一波风暴席卷全球市场，打击了股市、大宗商品和原油，背后是源于对全球第二大经济体中国的担忧。

这已使得一些分析师对美国前景的乐观态度有所减弱，而且也突出了一种观点，即在上个月进行近十年来的首度加息后，美联储将不得不以更为渐近的步伐进行后续加息。

这项对逾90位分析师进行的调查显示，2016年美国经济料将增长2.5%，与对2015年预估的增速相同，不过要低于一年前的预估值2.8%。这虽然是一个相当不错的增速，但仍不足以令通胀强劲反弹。

Northern Trust分析师Tannenbaum和Asha Bangalore表示：“2015年最后几个月，美国经济增速好像降了一档。”

“这已经导致许多人担心美国经济的状况，也引发了对于美联储近期加息的怀疑，”他们写道，不过强调这没有反映出“经济活动大范围的减速。”

尽管今年的增速可能不会很亮眼，但仅有受访分析师认为经济仅有15%的可能会滑入衰退。那些回答了附加问题的分析师中，大部分都预计当前的商业周期会在两到三年结束。

上个月加息时，美联储曾对通胀率不久就会上升表达了信心。不过大部分分析师，即便是对经济增长较为乐观的分析师，对此论断仍持怀疑态度。

联邦公开市场委员会(FOMC)监测的重要通胀指标--核心PCE通胀--2016年或仅为1.6%。预计2017年会达到1.8%，不过也低于美联储设定的2.0%的目标。

路透调查的分析师较美联储更为谨慎，他们预测今年仅会有三次加息，2016年底之前联邦基金利率将介于1.00-1.25%，这与上个月的调查观点相似。

今年迄今金融市场一直处在动荡之中，在此之下几位美联储官员近日表达了对加息幅度的担忧。

“以历史标准衡量当前的扩张已经很长了，今年出现全球衰退的风险应该在上升，”Laurentian Bank of Canada资深分析师Eric Corbeil表示。(完)