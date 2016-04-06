焦点：美联储暗示对加息保持谨慎 担心全球经济风险--会议记录

路透华盛顿4月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED) 3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。

周三公布的会议记录显示，决策者讨论了是否应该在4月会议上加息，但“多位”委员认为经济成长面临的阻力或许仍存在，一些委员认为应对加息持谨慎态度。

“与会者普遍认为全球经济和金融状况仍构成风险，”会议记录称。

决策者在3月会议结束时暗示，他们预计2016年将升息两次，但升息时机看似仍未确定。

根据会议记录，一些委员称，由于利率已经非常接近零，他们担心美联储应对海外冲击的火力有限。

“一些与会者指出，全球风险加大，且货币政策应对这种风险的能力不对等，所以需要保持谨慎，”会议记录显示。

投资者怀疑美联储今年到底会否升息，而会议纪录对调整政策路径的押注无甚影响。

根据CME集团，利率期货走势显示，投资人仍认为在12月升息的机率略高于50%，基本不太可能在4月26-27日货币政策会议上升息。

Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson指出，“(美联储)短期内采取行动所面临的阻力仍相当大。”

会议记录显示，数位委员表示，美国经济面临较高的风险，这意味着在4月升息“将会传递出迫切需要升息的信息，联储认为这有些不太适切。”

极少数官员暗示，美联储4月底开会时或许得以升息。4月会议之后，美联储下次开会日期为6月14-15日。

决策官员在去年12月时暗示，2016年可望升息四次，而3月会议纪录则突显出，联储内部在谨慎看待经济前景方面存在共识。

**谨慎行事**

美联储主席叶伦3月29日表示，美联储在升息问题上宜“谨慎”行事。去年末美联储理事布雷纳德提出的上述观点，近期得到了圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德等决策人士的支持；布拉德原本曾警告美联储升息速度可能过慢。

布拉德周三表示，自美联储3月会议以来，美国公布的数据“良莠不齐”，令美联储在本月升息可能有困难。

继去年12月结束长达七年的近零利率政策之后，美联储在1月和3月均将银行间隔夜拆款利率维持在0.25%-0.5%不变。

全球金融市场自去年8月以来一直处于动荡中，投资者担心中国经济放缓可能严重拖累全球经济增长。虽然关于保持审慎的一致看法帮助稳定了美元，但有关美联储在加息问题上或领先其他央行的预期带动美元指数.DXY在2014年和2015年上升，这也导致金融环境收紧。

与此同时，美联储密切追踪的一项通胀指数也开始反弹，不过决策层3月时对于这种反弹能否持续存在不同看法。

“部分人士认为该指数反弹符合通胀走强的趋势，而另一些人则认为反弹不太可能持续，”会议记录显示。(完)