堪萨斯城联邦储备银行总裁警告称推迟升息可能后果很严重

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月7日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。
乔治说，在就业市场似乎接近充分就业而通胀也在上升之际，美联储如果还维持极度宽松的货币政策，是在冒险。
“我相信货币政策应藉由缓步移除宽松措施，应对这些情势的发展，”其于预备在约克一场经济论坛发表的讲稿中指出。
在美联储3月决策会议当中，乔治是惟一持异议者，亦为准备升息的少数官员之一。周三公布的3月15-16日政策会议记录显示，美联储内部的共识似乎是应至少要等到6月再次升息。
然而，乔治表示，宽松货币政策带来助长资产泡沫的风险。
“目前，商业房地产市场持续上扬，这值得关注，”她称。
乔治表示，当前全球经济的确看起来更加脆弱；这种观点与其他美联储官员的看法一致。但她指出，美国消费者支出的强劲程度，将可能足以让经济保持在正轨。
她表示，美联储可以通过暂停升息或其他举措来应对经济冲击，但维持宽松货币政策太长时间，有可能促使央行决策者在未来更快速收紧政策。
“从历史上看，快速升息的结果都很糟糕，会导致经济衰退，”她说。(完)
(王颖/龚芳/王兴亚；审校 张涛/陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。