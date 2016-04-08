堪萨斯城联邦储备银行总裁警告称推迟升息可能后果很严重

路透4月7日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。

乔治说，在就业市场似乎接近充分就业而通胀也在上升之际，美联储如果还维持极度宽松的货币政策，是在冒险。

“我相信货币政策应藉由缓步移除宽松措施，应对这些情势的发展，”其于预备在约克一场经济论坛发表的讲稿中指出。

在美联储3月决策会议当中，乔治是惟一持异议者，亦为准备升息的少数官员之一。周三公布的3月15-16日政策会议记录显示，美联储内部的共识似乎是应至少要等到6月再次升息。

然而，乔治表示，宽松货币政策带来助长资产泡沫的风险。

“目前，商业房地产市场持续上扬，这值得关注，”她称。

乔治表示，当前全球经济的确看起来更加脆弱；这种观点与其他美联储官员的看法一致。但她指出，美国消费者支出的强劲程度，将可能足以让经济保持在正轨。

她表示，美联储可以通过暂停升息或其他举措来应对经济冲击，但维持宽松货币政策太长时间，有可能促使央行决策者在未来更快速收紧政策。

“从历史上看，快速升息的结果都很糟糕，会导致经济衰退，”她说。(完)