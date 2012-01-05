美联储建议房利美和房贷美扮演更重要角色 提振美国楼市

* 美联储向国会提交整固楼市的白皮书

* 美联储称,允许政府发起企业扩大贷款再融资将有助益

* 美联储认为,政府旨在促进被收回房屋用於租赁的计划是有益处的

路透华盛顿1月4日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)向国会提议,政府运营的按揭贷款金融机构房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)扮演更大的角色,将有助於恢复遭受重挫的美国楼市.但这一呼吁似乎无疑会遭遇强烈的政治责难.

美联储周三向国会提交报告,概述可协助提振房地产业的诸多举措,包括允许房利美和房贷美向广泛的房主群体提供成本更低的按揭贷款.

作为美国按揭贷款融资的最大来源,两家公司在2008年处於破产边缘之际被政府接管.随後他们共获得1,690亿美元的纳税人资金援助,使得他们成为共和党议员攻击的目标.

美联储建议扩大房利美和房贷美在政府主要再融资计划中的角色,可使得借款人更容易获得贷款和阻遏大规模止赎潮.此乃美联储提议旨在消化待售房屋库存的诸多措施之一.

"房市持续疲软给经济更有力复苏带来巨大阻碍,"美联储在报告中称.

美联储建议,允许两房为其未担保的贷款进行再融资.

"此报告递交之际,正值国会已开始高度质疑两房及其职责,并似乎在寻求削弱、而非增强两房在楼市融资方面的长期职责,"野村证券国际公司的首席经济顾问David Resler称.

**可用工具不多**

美联储预计,扩大两房职权可能将使另外100万-250万贷款者通过政府的住房可偿付再融资计画(Home Affordable Refinance Program,HARP),来以更低利率为贷款进行再融资.目前为止,仅有约92.5万份抵押贷款已通过该计划进行再融资.

美联储称,虽然政府发起企业(GSE)将因HARP范围扩大至非GSE贷款而承受更多信贷风险,但由此产生的更多好处可能会抵消部分成本.

美联储还称,政府协助银行将已接管的房地产转变成租赁房产的计划可能有所裨益.(完)

--编译 肖群英/许娜;审校 王洋/艾茂林

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