焦点：美联储利率指引或需更新 以厘清新政策工具

图为早晨潮湿的大理石路面反射的美联储总部大楼。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约5月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策并不容易解读，但当其终于开始升息时、对于所准备采取的新工具，联储或许需要重新提供指引以解释新工具的必要性。

过去交易员和分析师习惯只看传统的联邦基金利率。但当银行体系拥有约8,000亿美元的过剩现金时，管理该利率已较为容易。美联储坐拥2.5兆美元的准备金，其控制联邦利率的能力已经困难许多。

美联储必须想别的办法，才能在不造成混乱的情况下轻松处理准备金。目前联储拥有的工具有定期存款工具(TDF)、逆回购协议(PRP)、超额准备金利率(IOER)。更确切地说，美联储已暗示当企图利率正常化时，将会另外采用上述这三种工具。

如果成功的话，综合这三种工具，加上美联储对联邦基金的控制方式，将开始新的政策机制，取代过去五年来所采用的超宽松政策。

但如果这让投资者感到困惑，分析师担心美联储可能失去信任，并损及市场和经济。

“美联储在摸索着前进，”纽约道明证券利率和外汇研究部全球主管Eric Green表示。

自美联储在2008年12月采取近零利率政策后，美国短期利率市场大多守在一位数到略低于20基点的区间内。

美联储数据显示，2009年1月以来，每日联邦基金利率平均在0.06-0.25%之间。但这并不重要，因为美联储在超宽松货币政策期间，其并不打算改变利率区间。

“目前他们不担心。他们只是给联邦基金利率设定一个区间，在这个区间内如何波动对他们来说无关紧要。但随着他们逐步退出刺激，他们可能想更精确地控制市场，”纽约美银美林首席分析师Ethan Harris表示。

美联储以往通过每日从华尔街大型银行借入20-40亿美元来提高隔夜联邦基金利率。

“他们将拉动多重扳机，以实现在短期利率方面的目标，”Harris称。

为了确保短期利率在紧缩进程中保持稳定，美联储已经加大力度测试其“字母汤(alphabet soup)”计划。

从本周开始，美联储将向银行业提供七天期存款，利率高于联储政策利率区间高端0.25%。相比联邦基金市场等传统隔夜工具，这项存款是一个旨在让现金不流入银行体系的更长期计划。

这将帮助美联储吸收过剩银行准备金，分析师称这是非常有必要的，因为准备金规模巨大，且期限更长的工具不会给利率市场造成太多短期扰动。

“这是一个附加工具，但并不代表美联储已经脱离困境，”道明证券的Green说。

超额准备金利率当前在0.25%，银行可从停泊于联储的超额准备金获得一些利息收益。但这项计划的效力多少有些降低，因需持有资本来支持那些准备金。

而最关键的工具可说是逆回购。逆回购是为了从货币市场共同基金和政府抵押贷款融资机构吸收资金而设，这些实体不具参与IOER和TDF计划的资格，但握有大量资金。

美联储的逆回购工具利率为0.05%。

货币基金有2.6兆美元资产。截至3月底，抵押贷款机构房利美(Fannie Mae)FNMA.OB有141亿美元现金，128亿美元放在银行的联邦基金和回购工具；房贷美(Freddie Mac) FMCC.OB在现金和回购工具各有106亿美元和245亿美元。

相比定期存款工具(TDF)，逆回购做为美联储操作工具的历史已久。联储在2013年7月开始讨论这样的工具，目前定期运用逆回购，从银行体系抽离过多资金。

但面对排山倒海般巨大的政策“正常化”任务，美联储或许需要彻底搜寻其囊中是否还有更多工具可用。(完)

(编译 戴素萍/李爽/王兴亚/张若琪 审校 高琦/石冠兰/张明钧)

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