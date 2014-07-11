《星岛日报》：十月全退市 加息再非“狼来了”

美国联邦储备局计划到今年十月，就会停止透过买债向市场注资，加上六月份就业改善程度和通胀都比预期高，经济分析员纷纷把加息展望提前，明年启动加息周期的机会愈来愈大。

金融海啸后，联储局为挽救金融体系和经济，不但把息口减至低无可低，还「从直升机大洒金钱」，透过购入债券等「量化宽松」措施，向市场注入天文数字的资金。去年见经济增长大势已定，联储局开始每次议息，都决定缩减每月买债规模100亿美元。联储局发表上月议息会议记录，与会决策官员原则上同意继续以这个步伐推进，到十月时一口气减买债150亿美元，正式结束买债行动。

这个步伐，没有因为美国今年首季经济萎缩2.5%而放缓，也不打算为上月失业率跌到6.1%和通胀升到2.1%而加快。联储局估计首季经济表现失色，是受到异常寒冷的天气影响，而非复苏底子出现问题，至于通胀则会继续处于可控水平，毋须为此令退市步伐时快时慢飘忽不定。

美国股市早前消化了联储局当初宣布逐步减少买债的冲击后，近月迭创新高，到昨日因为欧洲传来有葡萄牙银行可能不稳的消息，才大幅回落。至于美国债市，仍然在超低息环境下，价格继续高企。

通常股市和债市周期背道而驰，股市不稳时大家去买债收息避险，股市稳步上扬时大家沽债买股去追求较高回报。美国现时出现罕见的股债价格齐高现象，主要还是因为联储局「放水」形成的资金泛滥。

资金泛滥协助美国避免了通缩，却外溢至全球多国，尤其是新兴经济体通胀严重和催生资产泡沫。现在资金有回流美国之势，美国就业机会增长步伐胜预期，今年上半年时薪升了2%，消费者信心和花钱能力都增加，逐渐累积成推高物价的压力。

香港近月出现楼市小阳春，差饷物业估价署的楼价指数再创新高，无论市民负担能力和市场心理，都会成为楼市的负面因素。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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