《星岛日报》：十月全退市 加息再非“狼来了”

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
美国联邦储备局计划到今年十月，就会停止透过买债向市场注资，加上六月份就业改善程度和通胀都比预期高，经济分析员纷纷把加息展望提前，明年启动加息周期的机会愈来愈大。
金融海啸后，联储局为挽救金融体系和经济，不但把息口减至低无可低，还「从直升机大洒金钱」，透过购入债券等「量化宽松」措施，向市场注入天文数字的资金。去年见经济增长大势已定，联储局开始每次议息，都决定缩减每月买债规模100亿美元。联储局发表上月议息会议记录，与会决策官员原则上同意继续以这个步伐推进，到十月时一口气减买债150亿美元，正式结束买债行动。
这个步伐，没有因为美国今年首季经济萎缩2.5%而放缓，也不打算为上月失业率跌到6.1%和通胀升到2.1%而加快。联储局估计首季经济表现失色，是受到异常寒冷的天气影响，而非复苏底子出现问题，至于通胀则会继续处于可控水平，毋须为此令退市步伐时快时慢飘忽不定。
美国股市早前消化了联储局当初宣布逐步减少买债的冲击后，近月迭创新高，到昨日因为欧洲传来有葡萄牙银行可能不稳的消息，才大幅回落。至于美国债市，仍然在超低息环境下，价格继续高企。
通常股市和债市周期背道而驰，股市不稳时大家去买债收息避险，股市稳步上扬时大家沽债买股去追求较高回报。美国现时出现罕见的股债价格齐高现象，主要还是因为联储局「放水」形成的资金泛滥。
资金泛滥协助美国避免了通缩，却外溢至全球多国，尤其是新兴经济体通胀严重和催生资产泡沫。现在资金有回流美国之势，美国就业机会增长步伐胜预期，今年上半年时薪升了2%，消费者信心和花钱能力都增加，逐渐累积成推高物价的压力。
香港近月出现楼市小阳春，差饷物业估价署的楼价指数再创新高，无论市民负担能力和市场心理，都会成为楼市的负面因素。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。