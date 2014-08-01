《信报》：联储局加息东风已备 金融风险跌宕

（8月1日社评）

美国联邦储备局香港时间昨天凌晨发表的议息声明对经济前景看法较前乐观，加上声明出炉前数小时，美国公布的第二季经济增长达4%，比市场预期的3%为佳，令加息的预期升温，联邦基金利率反映明年9月加息半厘的机会率，由7月初的78%，升至最新的87%。

美国次季经济增长达4%，期内家庭开支增长由1.2%加速至2.5%，虽然有指次季库存大增，贡献GDP达1.66%，本季可能无以为继，但在就业情况持续好转下，过去5个月，新增职位每月均逾二十万个，加上工资增长，私人消费获得支持，最终企业投资趋升，引发良性循环，提高了经济增长的可持续性。

美国经济的复苏势头明显，加息只是迟早问题，至于加息的启动时间及步伐，仍有不少变数，相信联储局作出决定前也要考虑以下几点因素:

一、环球经济的复苏并不如美国，特别是日本和欧洲，近期数据均显示经济动力减弱，中国经济次季虽然较首季略好，但改革过程中，前景仍充满不明朗。

二、一旦展开加息周期，资金势将在全球市场及各类资产之间进行大规模调动，期间国际资本流动所引发的金融动荡是不能忽视的，本月美国国库券的价格已连跌2个月，债券牛市终结之声不绝，更令市场忧虑的是流通性不高的高息债券，经多年上升，今年回落颇急，当投资者清货，很易引发走火警式抛售，危及金融市场稳定。

三、当短息不再是零，多年来停泊在银行体系的资金可能会另谋出路，令银行存款减少。英国《金融时报》昨天报导，业界估计明年下半年加息周期展开及联储局逐渐缩减资产负债表时，将有万亿美元存款流失，其中，摩根大通就预期该行会有千亿美元资金自货币基金流出，另觅较高息的出路。

5年的低息环境，无论是投资者抑或金融机构已基本上习以为常，一旦联储局展开加息周期，过去五年被视为「正常」的做法可能忽然逆转，对金融市场势必带来重大考验甚至震荡，这大概是联储局的货币政策不能急转弯的原因，起码在言论上仍要安抚市场。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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