美联储官员称过早升息是个错误

路透明尼苏达州布雷纳德8月15日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)不应犯过早退出超宽松货币政策的错误，并警告称，通胀下行的风险可能将抑制美国经济复苏。

柯薛拉柯塔称，只要通胀维持在低位，美联储就应维持其货币刺激措施。

美联储自2008年12月以来就将利率维持在近零水准。柯薛拉柯塔预计通胀在2018年前将低于联储设定的2%目标位。

“你们听到许多人表达关切称，该是我们退出的时候了，到了我们开始考虑离开近零利率区间并升息的时候了，”柯薛拉柯塔在一银行家活动上说。“但是要知道，过早退出是个错误。我们应该从其他国家树立的先例中汲取经验。”

柯薛拉柯塔今年在美联储决策委员会中拥有投票权，他称，美联储还没有实现自己的目标。

目前6.2%的失业率“高得令人难以接受”，他说，只有跌到5.25%的低位，通胀压力才可能会浮现。

他称，尽管预计今年失业率将降至5.7%，但失业率下降掩盖了就业市场仍然疲弱的状况。

他表示，通胀率持续低于目标意味着经济中的许多资源仍未得到充分利用。目前美国通胀率在1.6%左右。

“只要通胀率持于低位，低于2%的目标位，我们就有实施支持性举措和扶持政策的空间，”柯薛拉柯塔说。他并提到他所在联储进行的研究显示，通胀率每上升0.25个百分点，美国经济就将增加100万个就业职位。

美联储决策者考虑进行八年来首次升息的压力与日俱增，因失业率下降且通胀缓慢上升。但柯薛拉柯塔周五似乎决定抵制住这一压力。

他指称，由于25至54岁的人群中，实际有工作的人所占的比例“低得令人不安”，而且从事兼职工作的人中希望找到全职工作的人所占比例处于纪录高位，因此他认为，就业市场距离美联储实现充分就业的目标还有“一定距离”。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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