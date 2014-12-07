专访：美联储需要传递升息时间将近的信息--克利夫兰联储总裁

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特12月5日在华盛顿2014金融稳定会议上讲话。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿12月5日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)需要调整其政策声明，以反应美国经济力道的清晰迹象，特别是停止向外界传递利率在很长一段时间内不会上升的信息。

梅斯特在接受路透专访时称，她要比美联储多数官员对经济持更乐观的看法，可能愿意提前收紧货币政策。但随着美联储12月16-17日政策会议临近，梅斯特尚未决定如果她认为传递的信息依然过于温和，是否会表示异议。

“基于经济状况，我真的认为我们有必要调整政策沟通，”梅斯特说。她在6月加入美联储政策制定队伍，迄今一直支持联储的正式声明，包括利率将可能在“相当长一段时间”不会上升的措词。

“我觉得(措词)很缺乏新鲜感，”她称，“认为不再合适了。”

就任克利夫兰联储总裁仅六个月，在如何最好地向公众和金融市场传递政策意图方面，梅斯特已经成为主要声音，美联储主席叶伦提名她进入负责政策沟通的附属委员会。

梅斯特的言论或将为美联储调整暗示政策紧缩的用词奠定基础。全球投资者钻研美联储政策声明哪怕极微小的用词调整，其影响可以波及所有金融市场。

当被问及政策紧缩的时间时，梅斯特只是表示，她预计利率将在明年“某个时候”从近零水平调升，届时通胀率料从目前低位小幅升向2%目标。她指出，周五的非农就业报告显示出一些薪资增长的迹象。

“我对通胀状况感到满意，”梅斯特说，“我希望通胀率向目标水准回升，我认为通胀率将逐步升向目标。”

美联储17位政策制定者基本上预计在2015年中左右升息，到明年年底联邦基金利率料升至1%以上。美联储将在本月会议上给出最新预估。

梅斯特表示，美国经济已经在“相当长一段时期”明显显示出继续的潜在力道，并称，“我们有必要确保利率与此相一致”。

“我要比其他人对经济持更乐观的看法，可能比其他一些人更愿意调升利率，”她在对银行业和监管部门人士发表演说后表示。

她承认，过早升息可能损及经济复苏，但等待过长时间或许引致更激进的紧缩周期，这与美联储长期以来传递的将在未来几年缓慢行动的信息相违背。

梅斯特之前曾在强硬派总裁普洛瑟领导的费城联储担任研究部门主管。但最近几个月就如何调整美联储预估、有必要对政策制定设定规则、以及是否应利用利率来刺破资产泡沫等方面发表的一系列言论，已经表明她更可能是一个中间派，希望尽可能安全地尽快回归正常政策立场。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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