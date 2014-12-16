焦点：俄罗斯经济动荡不大可能拖慢美联储迈向升息的脚步

路透12月16日 - 面对全球经济不稳，美国联邦储备委员会(美联储)在10月份却没有改变最终升息的打算。这一周他们可能还是如此，尽管当前全球正笼罩在油价暴跌以及俄罗斯可能爆发货币危机的阴影下。

俄罗斯卢布大幅贬值突显油价崩盘正在改变全球财富和经济预期，也让美联储在准备升息时面对一个更为变化无常的环境。美国的指标利率已经在近零水准停留了六年。

不过，几位美联储官员近期暗示，他们的关注重点仍牢牢地放在美国经济上面。虽然其他地区问题连连，但美国经济一直保持坚挺。

而且，能源成本大幅降低也会进一步提振美国经济成长前景。

“自夏季以来，经济成长前景实际上改善了很多，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在给客户的报告中写道。

但俄罗斯情势可能会干扰美联储的计划，而且无疑会成为美联储周二开始的两日会议的一个讨论话题。

美联储官员需要判定，俄罗斯如果爆发全面危机，是否足以改变美国经济的风险平衡状况。

但自乌克兰危机爆发和西方对俄实施制裁以来，美国投资者已逐步减持了俄罗斯资产，从而抑制了金融危机蔓延的风险。根据国际清算银行(BIS)的数据，近期美国银行业者对俄罗斯的敞口，已从2013年年初的430亿美元下降至260亿美元。

“我认为，俄美之间的经济联系不足以改变美国的经济表现，”瑞信美国的首席分析师Neal Soss表示。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周二称，全球经济疲弱对美国经济构成阻力。但他强调的是欧元区、日本和中国。他指出，对俄出口仅占美国经济产出的千分之一。

实际上，很多分析师仍预计美联储周三1900 GMT公布的政策声明，将剔除“相当长时间”维持利率不变的措辞。

俄罗斯曾经令美联储偏离预定轨道。1998年俄罗斯以及亚洲金融危机促使美联储降息，“以缓解可能的不良影响，”当时的美联储会议记录写道。

另一个警示事件是去年的缩减恐慌(taper tantrum)，时任美联储主席的贝南克关于可能减少购债的言论，导致全球金融市场震荡。此事可能让美联储在油价下跌的影响明确之前，对利率前瞻性指引做出巨大变动有所犹豫。

但美联储今年有过一次未理会全球市场震荡的经历。美联储10月会议前不久，美国公债收益率因全球经济前景减弱而暴跌，但根据这次会议的会议记录，联储官员认为影响“可能非常有限”。

油价下跌料拖慢实现美联储2%通胀目标的进程，而且已经促使油企减少投资和聘雇。不过这种不利影响可能敌不过能源价格降低对消费者支出的提振，以及对能源使用者利润率和投资计划的影响。(完)

(编译 郑茵/王颖/杜明霞；审校 张涛)

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