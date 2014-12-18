调查：初级交易商预计美联储明年6月前开始加息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约12月17日 - 路透在美国联邦储备委员会(美联储)周三政策会议结束后进行的调查显示，华尔街大型银行的经济分析师仍认为，美联储明年6月前将加息，多数人预计美联储在2015年会不只一次收紧货币政策。
19家初级市场交易商中有13家表示，预计明年6月前首次加息，其中一家预计最早在4月就行动。除了两家以外其余交易商都预计2015年至少
加息一次。
这些分析师中有16位预期明年至少两次升息，其中有10人则是预期三次升息。对于明年底指标利率的预估中值则为1%。
美联储上次升息是在2006年，而自2008年末金融危机以来，政策利率就一直维持在近零水准。
调查结果显示，华尔街的顶尖分析师对于油价大跌及全球经济成长疲软仍不为所动。
另一份于本月稍早进行的调查显示，77名分析师中有37名预估2015年第二季升息，尽管能源价格下跌已然减轻了国内通胀压力。
22家初级市场交易商中只有三家未参与最近一次调查。
美联储周三在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高利率。美联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”。
叶伦表示，“这并不表明任何预设或预定时间。”
初级市场交易商调查结果和市场对美联储加息日期的预估存在差异。
根据CME Fed Watch，联邦基金利率期货合约周三的走势显示，交易员预计2015年6月加息的概率仅有26%。根据期货价格，暗示加息概率高于50%的首个合约时间为2015年9月，隐含概率为62%。
美联储周三一如预期，没有过于关注欧元区、日本及俄罗斯的经济困境，对美国经济前景提出大致乐观的评估。
15位分析师中有12位预计，美联储将在2016年第一季不在扩大其规模为4.5万亿美元的资产负债表。美联储于10月结束购债。
油价下滑压低通胀。18家初级交易商中有八家表示，如果跌势持续，也不会影响美联储收紧政策，但七家表示有可能会影响。
19家初级交易商的预估中值为，明年年底时联邦基金利率为1%，与11月对这些分析师的调查结果相同。而根据周三公布的决策者最新预估，美联储决策者的预估中值为1.13%。两者差距比以往更为温和，因为美联储官员下调了对升息路径的预估。
分析师对2016年底联邦基金利率的预估中值仍为2.5%，与决策者的预估一致。(完)
(编译 李爽/张明钧/洪曦/杜明霞；审校 郑茵/戴素萍/孙茉莉)
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