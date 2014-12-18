调查：初级交易商预计美联储明年6月前开始加息

路透纽约12月17日 - 路透在美国联邦储备委员会(美联储)周三政策会议结束后进行的调查显示，华尔街大型银行的经济分析师仍认为，美联储明年6月前将加息，多数人预计美联储在2015年会不只一次收紧货币政策。

19家初级市场交易商中有13家表示，预计明年6月前首次加息，其中一家预计最早在4月就行动。除了两家以外其余交易商都预计2015年至少

加息一次。

这些分析师中有16位预期明年至少两次升息，其中有10人则是预期三次升息。对于明年底指标利率的预估中值则为1%。

美联储上次升息是在2006年，而自2008年末金融危机以来，政策利率就一直维持在近零水准。

调查结果显示，华尔街的顶尖分析师对于油价大跌及全球经济成长疲软仍不为所动。

另一份于本月稍早进行的调查显示，77名分析师中有37名预估2015年第二季升息，尽管能源价格下跌已然减轻了国内通胀压力。

22家初级市场交易商中只有三家未参与最近一次调查。

美联储周三在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高利率。美联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”。

叶伦表示，“这并不表明任何预设或预定时间。”

初级市场交易商调查结果和市场对美联储加息日期的预估存在差异。

根据CME Fed Watch，联邦基金利率期货合约周三的走势显示，交易员预计2015年6月加息的概率仅有26%。根据期货价格，暗示加息概率高于50%的首个合约时间为2015年9月，隐含概率为62%。

美联储周三一如预期，没有过于关注欧元区、日本及俄罗斯的经济困境，对美国经济前景提出大致乐观的评估。

15位分析师中有12位预计，美联储将在2016年第一季不在扩大其规模为4.5万亿美元的资产负债表。美联储于10月结束购债。

油价下滑压低通胀。18家初级交易商中有八家表示，如果跌势持续，也不会影响美联储收紧政策，但七家表示有可能会影响。

19家初级交易商的预估中值为，明年年底时联邦基金利率为1%，与11月对这些分析师的调查结果相同。而根据周三公布的决策者最新预估，美联储决策者的预估中值为1.13%。两者差距比以往更为温和，因为美联储官员下调了对升息路径的预估。

分析师对2016年底联邦基金利率的预估中值仍为2.5%，与决策者的预估一致。(完)

(编译 李爽/张明钧/洪曦/杜明霞；审校 郑茵/戴素萍/孙茉莉)

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